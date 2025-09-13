Liberto Beltrán consigue la victoria para el Huesca sobre la bocina

El Huesca volvió a ganar una vez más en tiempo de descuento en esta ocasión al Málaga (1-0), sufriendo y a la épica y en la portería que siempre marca el conjunto oscense, en un partido muy igualado y de escasa calidad, pero que repitió el mismo guion, y también como todos los equipos visitantes cayeron en el error de no defender la última jugada que siempre le beneficia al Huesca; que sigue teniendo la suerte del año pasado, marcando siempre en los últimos segundos.

El partido en sus inicios, además de cuidar muchos los marcajes de los delanteros de los dos equipos, tuvo un ritmo intenso y con llegadas peligrosas en las dos áreas, con un disparo de Angel en el minuto cuatro junto al poste izquierdo de Herrero, y posteriormente en el minuto 20 Montero mandaría el balón con peligro a la portería del Huesca que el larguero se encargó de mandarlo fuera.

El Huesca jugó con más intensidad y además tuvo el dominio territorial en la primera parte y llegó al área rival sobre todo por la banda derecha forzando varios saques de esquina que es donde más provecho suele sacar el conjunto oscense.

Conforme pasaron los minutos el partido se volvió más tosco por las continuas faltas cometidas y a que se vio poco fútbol, y muchas perdidas sobre todo del Málaga que aprovechaba el equipo local para vivir en el área visitante que se mostraron los jugadores malacitanos en algunas jugadas bastantes blandos e inofensivos.

Cuando el Málaga de dedicó a jugar al fútbol y al ataque llevó más peligro y el Huesca pasó más apuros, pero lo hicieron en contadas ocasiones, y por otra parte los duelos se los ganaron más los del Huesca que apoyados por su público se crecía en la mayor parte del partido, aunque las defensas se imponían a los delanteros en los dos equipos.

Tras el descanso el partido siguió muy igualado con los marcajes al hombre, y en una de las jugadas Chupe se marchó de Pulido en el ecuador pero no supo rematar cuando se acercó al portero local que desbarató el peligro.

El Huesca ya empezó a dominar en el área donde defendía el Málaga, y que es donde siempre mete los goles el conjunto azulgrana, y encerró al equipo visitante que pasó apuros para defenderse de las acometidas que le llegaban por todas partes.

Los cambios que introdujeron los dos entrenadores, intentando refrescar a sus equipos no cambiaron mucho las cosas y aunque dominó más el Huesca el partido no se decantaba para ningún lado con unos minutos finales de pleno dominio local que tuvo que defender con uñas y dientes el Málaga aunque también lanzó una contra que apunto estuvo de causar un disgusto a los azulgranas.

ficha del partido

Huesca: Dani Jiménez; Angel (Ntemack, m. 78), P., Piña (Carrillo m. 67), Pulido, Arribas, J. Alonso; Alvarez (Sielva, m. 66); Portillo (Rico, m. 74), Luna (Liberto, m. 74), Kortajarena y Enol.

Málaga: Herrero; Murillo, Recio, Montero, Victor; Joaquín (Jauregui, m. 85), Chupe, Juanpe (Rodriguez, m. 80) Dotor (Lorenzo, m. 67), Lobete (Darko, m. 46); Chupe (Niño, m. 67) y Larrubia

Gol: 1-0, m. 90+5: Liberto.

Arbitro: Gorka Etayo. Mostró tarjetas amarillas por parte del Huesca a Kortajarena, Piña, J. Alonso ; y por parte del Málaga a Murillo.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Segunda División disputado en el estadio del Alcoraz entre la SD Huesca y el Málaga ante 6.230 espectadores.