Dani Rodríguez pide perdón públicamente tras sus críticas a Arrasate: "He vuelto a pedir disculpas a mis compañeros y, por supuesto, al míster"

El futbolista del RCD Mallorca, Dani Rodríguez, ha pedido disculpas públicamente a la afición balear por los dos comunicados emitidos la semana pasada en los que criticó abiertamente al entrenador, Jagoba Arrasate.

El jugador había mostrado su malestar por no haber disputado minutos en la derrota ante el Real Madrid en el Bernabéu, achacando que su familia había ido a verle a la capital española y Jan Virgili jugó a pesar de realizar un solo entrenamiento.

“Después de días muy duros, de mucha reflexión, quiero pediros disculpas de corazón por el error que cometí. Siendo fiel a mi educación y a mis valores, no debí nunca hacer esas dos publicaciones que solo han generado problemas”, arranca en su nueva publicación en Instagram.

“En mi regreso a los entrenamientos con el equipo, he vuelto a pedir disculpas a mis compañeros y por supuesto al míster, al que he pedido perdón en privado”, confiesa tras volver de una suspensión de empleo y sueldo de 10 días.

“En todos estos años aquí creo que he demostrado mi compromiso con este escudo, con el club y con vosotros. En esta ocasión, mi personalidad, mis ganas de competir, de ganar y mi ímpetu me han jugado una mala pasada, por eso os pido estas sinceras disculpas”, añade el futbolista gallego.

Cordon Press El futbolista gallego ha sufrido un durísimo castigo por parte del Mallorca.

“Sé que os pido algo difícil y entenderé si alguno no me quiere perdonar, pero yo seguiré dejándome la piel por el club de mi vida y por el lugar donde mi familia y yo somos felices. Han sido muy duros estos 10 días y por supuesto haber perdido la capitanía, la cual, en su día, recibí entre lágrimas… las mismas que juntos hemos derramado en momentos muy mágicos”, sentencia,