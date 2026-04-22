El Partido Popular espera presentar esta semana la moción de censura en Lugo

El Partido Socialista y el BNG sospechan que una plaza convocada este martes por la Xunta de Galicia es para María Reigosa

Aunque nadie, al menos en público, da nada por hecho, el Partido Popular tiene previsto zanjar esta misma semana la cuestión de la moción de censura con la esperanza derribar el gobierno bipartito formado por socialistas y nacionalistas para aupar a la Alcaldía de Lugo a Elena Candia, que guarda silencio desde hace días, al igual que al actual alcalde, Miguel Fernández, que todavía no se ha pronunciado sobre esa posibilidad.

Algunas fuentes aseguran que la moción de censura podría ser presentada este jueves. Para ello, el Partido Popular necesita el voto de la concejala no adscrita, María Reigosa, que entró en octubre en la corporación local de Lugo, en sustitución del fallecido Pablo Permuy, y hace unas semanas formalizó su salida del grupo municipal del Partido Socialista.

sospechas sobre una plaza convocada por la xunta

Esa circunstancia hace que la presión sobre María Reigosa haya aumentado en las últimas últimas horas de forma notable. De hecho, las agrupaciones locales del PSdeG-PSOE y del BNG en la capital lucense han emitido un comunicado conjunto en el que instan a la Xunta de Galicia a aclarar si la publicación este martes de una plaza en comisión de servicios en la Consellería de Medio Ambiente, "correspondiente a la Xefatura do Servizo do Litoral en Lugo", guarda "alguna relación" con la "posibilidad de una moción de censura promovida por el Partido Popular".

En ese comunicado, los dos socios del gobierno bipartito dicen que "llama la atención que el perfil formativo y profesional requerido para el puesto coincida de manera significativa con el currículo de una edila tránsfuga".

Por ello, preguntan "públicamente si la concejala María Reigosa", que hace unas semanas dejó el grupo municipal socialista, "ha previsto optar a esta plaza". A su juicio, "en caso de que se confirmase cualquier tipo de vinculación entre esta convocatoria y los movimientos políticos en el Ayuntamiento de Lugo", la situación sería de "extrema gravedad" y podría "ser interpretada por la ciudadanía como una práctica ajena a los principios éticos y democráticos".

En ese sentido, ambas formaciones dicen que seguirán "vigilantes ante la evolución de este suceso y sopesan iniciar acciones legales ante lo que podría constituir un delito de carácter penal y un golpe a la democracia".

El BNG dice que sería un "escándalo"

De hecho, el portavoz del BNG y teniente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, aseguró a los medios de comunicación que la posibilidad de que María Reigosa obtenga "algún beneficio personal o profesional a cambio de apoyar esta moción de censura", sería "el mayor escándalo de la historia de la política gallega".

Por ello, les reclamó "públicamente" a la portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Elena Candia, y a la propia María Reigosa que "aclaren si esto es verdad o no".

Si obtiene algún beneficio personal a cambio de apoyar esta moción de censura, sería el mayor escándalo de la historia de la política gallega" Rubén Arroxo Teniente de alcalde de Lugo

El PP no quiere esperar más

Por su parte, los populares mantienen su aparente hoja de ruta. El presidente de la Xunta Local del Partido Popular de Lugo, Ramón Carballo, recordaba que "queda un año para las elecciones" locales, por lo que "no se puede desperdiciar ni un mes más".

Considera que "la moción de censura es hoy más necesaria que nunca ante la situación de desgobierno, división interna del PSOE y del propio bipartito", además de añadir que su formación política tiene "la obligación de intentar gobernar, como la lista más votada" en las últimas elecciones municipales.

Queda un año para las elecciones, no se puede desperdiciar ni un mes más" Ramón Carballo Presidente de la Xunta Local del PP de Lugo

En declaraciones a los medios de comunicación, Ramón Carballo dijo que "se trata de un instrumento democrático", que puede ser "la respuesta al callejón sin salida en el que PSOE y BNG metieron a Lugo tras más de 26 años de malas decisiones, proyectos fallidos y despilfarro de recursos públicos".

Por ello, añadió, "el Partido Popular quiere trasladar un mensaje de tranquilidad y esperanza", porque "es un momento ilusionante para trabajar por Lugo, para superar el bloqueo y dejar atrás el sectarismo".

Ramón Carballo asegura que "Lugo necesita estabilidad, liderazgo y un gobierno centrado en las personas" y "el Partido Popular está preparado para asumir esa responsabilidad", con "la voluntad de gobernar para todos los lucenses".