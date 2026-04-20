Calma tensa ante la posibilidad de una moción de censura en el Ayuntamiento de Lugo

Calma tensa en el Ayuntamiento de Lugo. La posibilidad de que el Partido Popular presente en las próximas horas una moción de censura, apoyada por la edila no adscrita, María Reigosa, remueve la política local. A la espera de una confirmación oficial por parte de quienes tienen que protagonizar esta operación, el diario El Progreso da por hecho el acuerdo entre la portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Elena Candia, con la concejala que fue quemando todos los puentes con su expartido en un tiempo récord.

Si finalmente esa moción de censura es presentada y prospera, el Partido Popular recuperará el gobierno municipal de la ciudad, que perdió hace un cuarto de siglo, con la llegada a la Alcaldía de José López Orozco. Desde entonces, la capital lucense ha estado gobernado por un alcalde socialista, en solitario o en coalición con el BNG.

Para sacar adelante esa moción de censura en Lugo, el Partido Popular necesita los votos de sus doce concejales y el de la edila no adscrita, que dejó al gobierno bipartito sin mayoría absoluta en el pleno -13 votos- por primera vez al abandonar el grupo municipal socialista. El PSdeG se quedó con siete concejales en la corporación. El BNG, encabezado por Rubén Arroxo, tiene cinco representantes.

la relación se deterioró rápidamente

María Reigosa se incorporó como concejala a la corporación municipal de Lugo, dentro del grupo socialista, en el mes de octubre, en sustitución del fallecido Pablo Permuy. Sin embargo, las desavenencias no tardaron en llegar.

En enero anunció que había solicitado la baja como militante del Partido Socialista, pero en ese momento Reigosa ya no estaba desempeñando ninguna función ejecutiva en el gobierno local, dado que en diciembre había renunciado a la delegación de competencias de Zona Rural, al considerar que no podía compatibilizarla con su trabajo como ingeniera de Costas.

Cuando dejó el Partido Socialista, el alcalde, Miguel Fernández, afirmó que Reigosa seguía siendo miembro del grupo municipal “a todos los efectos”, a pesar de su condición de independiente, “participando en las reuniones, en los debates y con total normalidad”.

De poco probable a casi segura

Sin embargo, a finales de la marzo, formalizaba su salida del grupo municipal socialista y daba pie a las especulaciones sobre una posible moción de censura en Lugo. Entonces, la edila no adscrita y la portavoz del Partido Popular, al menos en público, enfriaron esa posibilidad con sus declaraciones.

“Creo que esta va a ser la situación hasta final de legislatura. Es lo que pienso. Queda muy poca legislatura, en realidad, no creo que haya ninguna variación”, dijo Reigosa a preguntas de los medios de comunicación sobre la posibilidad de que apoyase con su voto una hipotética moción de censura de los populares. De hecho, aseguró mantener una “relación cordial” con el alcalde y “con algunos concejales”.

Por su parte, Elena Candia recordó que el Partido Popular llevaba intentando promover “un cambio” en el rumbo “del gobierno local desde el día siguiente de las elecciones”, pero en aquel momento aseguraba que los doce concejales de su grupo seguirían “trabajando de la misma manera”, porque no se contemplaban “otras cosas”.

Parece, en todo caso, que la situación ha cambiado en las últimas semanas. De hecho, el secretario general del Partido Popular, Javier Vázquez Nodal, dijo en una reciente entrevista en prensa que la moción de censura “está más que justificada” y que, efectivamente, había contactos con Reigosa en ese sentido.

Aparentemente, parece cuestión de tiempo. Y no demasiado