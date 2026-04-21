La previsible moción de censura en Lugo agita la política gallega

La moción de censura que prepara el Partido Popular para tumbar al gobierno que encabeza Miguel Fernández ha agitado la política gallega

La política gallega ha vivido unas últimas horas de agitación por la calma tensa que se respira en el Ayuntamiento de Lugo. El Partido Popular ultima la presentación de una moción de censura para tumbar al gobierno bipartito del PSdeG y el BNG, que encabeza el alcalde Miguel Fernández. La maniobra se apoya en la concejala María Reigosa, quien abandonó el grupo municipal socialista hace solo unas semanas.

Las reacciones no se han hecho esperar. Mientras la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha calificado la operación de “inmoral”, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, la ha tachado directamente de “corrupción política”. Por su parte, el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, defiende que su partido tiene derecho a intentar formar gobierno al ser la lista más votada en las pasadas elecciones.

Besteiro ve “corrupción política”

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado este lunes al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de “cocinar” la moción de censura “en su despacho”. Ha calificado el posible movimiento como un “acto de corrupción política” por parte de un partido que “lleva 27 años sin conseguir el gobierno” de Lugo en las urnas.

Quien no tiene límites para llegar al gobierno a través de un acto de corrupción política, tampoco los tendrá para gobernar" José Ramón Gómez Besteiro Secretario general del PSdeG

Para Besteiro, con esta moción, apoyada en una “tránsfuga” y que considera “éticamente reprobable”, se “cruzan líneas que nunca se deberían de cruzar”. “Quien no tiene límites para llegar al gobierno a través de un acto de corrupción política, tampoco los tendrá para gobernar”, sentenció el líder socialista.

El dirigente socialista ha criticado que el PP “aproveche momentos especialmente dolorosos” para poner en práctica esta maniobra, en referencia al fallecimiento de tres concejales socialistas en el último año: la exalcaldesa Paula Alvarellos y los ediles Pablo Permuy y Olga López, esta última fallecida “hace apenas 10 días”.

Según Besteiro, “al PP no le salen las cuentas ni en las encuestas ni en la calle”, y por ello “promueve acuerdos que traicionan la voluntad de los y de las lucenses”. Ha añadido que “cuando se mercadea con la voluntad popular, ya no estamos ante política, estamos ante una degradación de la democracia”.

Pontón califica la posible moción como "inmoral"

En la misma línea, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha instado a Alfonso Rueda a “desautorizar inmediatamente una moción de censura que es inmoral e indecente políticamente”. Pontón considera que el PP busca “aprovecharse de la muerte de dos concejales y de una tránsfuga del Partido Socialista” para alcanzar la alcaldía.

En política no vale todo" Ana Pontón Portavoz nacional del BNG

Pontón ha sido tajante al afirmar que “en política no vale todo” y ha exigido al Partido Popular que “respete la voluntad que salió de las urnas”. Para la líder nacionalista, es “una indecencia desde el punto de vista político y moral” que el PP intente “conseguir en los despachos, con acuerdos oscuros, lo que no consigue en las urnas”.

El PP defiende su “derecho a gobernar”

Frente a las críticas, el presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, ha defendido que el PP “tiene todo el derecho del mundo a querer gobernar Lugo”, argumentando que fue la formación más votada en las últimas elecciones municipales y que quedó a un solo concejal de la mayoría absoluta.

Rueda ha justificado la posible moción de censura al considerar que, bajo el actual gobierno de PSOE y BNG, el “Ayuntamiento de Lugo no funciona acertadamente”. No obstante, ha matizado que no es él quien debe avalar la moción, sino que es una competencia de los concejales del municipio, que son quienes “tienen la capacidad” para articularla.

Finalmente, ha insistido en que “si la izquierda no es capaz de articular una mayoría estable no es problema del PP”. Ha reiterado que, como lista más votada, su partido “tiene todo el derecho del mundo a intentar gobernar” para mejorar la situación de la ciudad.