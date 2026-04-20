El PP prepara la moción de censura en Lugo: "Hay argumentos de sobra y estamos preparados para tomar las riendas del Ayuntamiento"

Entrevista al secretario general del Partido Popular de Lugo, Javier Vázquez Nodal/ En la foto, María Reigosa, la edila no adscrita que tiene en sus manos el posible cambio de gobierno

El secretario general del Partido Popular de Lugo, Javier Vázquez Nodal, ha asegurado que existen “argumentos de sobra” para presentar una moción de censura en la capital lucense que le arrebataría el gobierno local al bipartito formado por socialistas y nacionalistas. De hecho, en una entrevista en COPE, ha aclarado que los populares están, efectivamente, “preparados para tomar las riendas” del Ayuntamiento.

La viabilidad de la moción depende de la concejala no adscrita, María Reigosa, que abandonó el grupo municipal socialista hace unas semanas. Vázquez Nodal recordó que “la moción de censura necesita de un mínimo de trece firmas” y el Partido Popular solo “tiene doce concejales”. Por lo tanto, “es necesario contar con alguna firma más” y la de Reigosa “podría ser una de ellas”, precisó, ya que “manifestó públicamente su disconformidad sobre cómo se estaban haciendo las cosas en el grupo municipal del Partido Socialista”.

Argumentos para la moción

El dirigente popular considera que “es preocupante la situación en la que se encuentra actualmente el Ayuntamiento”. Según ha explicado, el gobierno municipal “no está a la altura de las circunstancias” y se percibe una clara “parálisis” en la ciudad. Como ejemplo de

esa “mala gestión”, precisó que el grupo municipal del Partido Popular “denunciaba hace unos meses que hay un total de 27 contratos que están caducados en el Concello de Lugo”.

Por una cuestión de higiene democrática consideramos que es necesario, trascendental, presentar esta moción de censura" Javier Vázquez Nodal Secretario general del Partido Popular de Lugo

Vázquez Nodal ha insistido en que se trata de un “cambio de ciclo político” y que, “por una cuestión de higiene democrática", los populares consideran "que es necesario, trascendental, presentar esta moción de censura”.

Además, recordó “un dato relevante”: “El Partido Socialista no gana unas elecciones en Lugo desde el año 2007”. “Es más, la señora Lara Méndez accedió en 2015 a la Alcaldía sin ni siquiera ser la persona que encabezó la lista electoral de su partido”, apostilló.

La postura de María Reigosa

Por su parte, la concejala no adscrita, María Reigosa, cuyo voto es indispensable para que la moción prospere, ha asegurado que aún “no hay ningún acuerdo cerrado”. El Partido Popular cuenta con doce concejales, los mismos que suman los socios del gobierno bipartito (siete del PSOE y cinco del BNG), por lo que la mayoría absoluta se sitúa en trece ediles.

No puedo decir si habrá o no una moción de censura" María Reigosa Concejala no adscrita en Lugo

“No puedo decir si habrá o no una moción de censura”, ha afirmado Reigosa. Aunque no ha negado la existencia de contactos con el Partido Popular, ha recordado que públicamente se limitó a manifestar su “desacuerdo con el funcionamiento del Ayuntamiento” y con su “situación” dentro del grupo municipal del Partido Socialista, del que se dio de baja.

El camino de la concejala no adscrita

María Reigosa se incorporó como concejala en la corporación municipal de Lugo en octubre, en sustitución del fallecido Pablo Permuy. Sin embargo, las desavenencias no tardaron en aparecer. En diciembre, renunció a la delegación de competencias de Zona Rural al considerar que no podía compatibilizarla con su trabajo como ingeniera de Costas.

Posteriormente, en enero, anunció que había solicitado la baja como militante del Partido Socialista. En ese momento, el alcalde de Lugo, Miguel Fernández, afirmó que Reigosa seguía siendo miembro del grupo municipal “a todos los efectos”. Sin embargo, a finales de marzo, formalizaba su salida del grupo municipal socialista, dejando al gobierno bipartito sin mayoría y abriendo la puerta a las actuales especulaciones sobre una moción de censura.