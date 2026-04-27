Amenazada de muerte tras echar al okupa que convirtió su casa en un 'narcopiso' durante dos años

Una vecina de Huelva (María, nombre ficticio) ha puesto fin a un calvario de dos años para recuperar una vivienda que había heredado en el barrio de La Orden. El proceso judicial se inició cuando, al intentar acceder a su propiedad, descubrió que no podía usar su llave. "Cuando llegamos y vimos que no podíamos meter la llave, que habían cambiado la cerradura. ¿Qué sentimos? Pues frustración, impotencia", relata. La Policía le informó de que, pasadas 72 horas, no podían intervenir, obligándola a iniciar un largo y tedioso trámite legal.

Un piso de cultivo en el interior

El desalojo se pudo ejecutar finalmente aprovechando que el okupa, que tiene un trabajo fijo y no es una persona vulnerable, se encontraba fuera de la vivienda. La entrada no fue sencilla debido a las cerraduras que había instalado. Una vez dentro, la propietaria se encontró con que, además de las estancias que el individuo usaba para vivir, había convertido dos habitaciones en un cultivo interior de marihuana. "Las dos habitaciones interiores eran lo que le llaman un piso de cultivo, la tenía preparada para la plantación", explica.

Mientras revisaban la casa, la familia encontró una "sorpresita" en el frigorífico: un bloque de dos kilos de hachís que les obligó a llamar de nuevo a la Policía Nacional para que fuera confiscada. El hallazgo confirmó las sospechas sobre las actividades ilícitas que se desarrollaban en el interior de su propiedad.

Amenazas y miedo tras el desalojo

La tensión aumentó drásticamente cuando el okupa regresó. Primero envió a su madre, quien comenzó a proferir amenazas e intentó forzar la cerradura con la familia dentro. Poco después, llegó él y, según el relato de la víctima, se sintieron "acorralados" e incapaces de salir de la casa, lo que requirió una nueva intervención policial.

Tuvimos que ir a urgencias porque a mi hermana le dio un ataque de pánico y de ansiedad" María Vecina de Huelva

La familia ha denunciado haber recibido amenazas de muerte y ya ha iniciado nuevos trámites legales. El estrés vivido ese día fue tan intenso que tanto ella como su hermana necesitaron asistencia médica. "Tuvimos que ir a urgencias porque fue un proceso bastante intenso, a mi hermana le dio un ataque de pánico y de ansiedad", detalla.

Vivir con miedo

No vamos sola nunca (por seguridad), siempre vamos con con gente María Vecina de Huelva

A día de hoy, el miedo sigue presente en sus vidas. La propietaria asegura que no se atreven a acercarse a la vivienda sin compañía por temor a represalias. "No vamos sola nunca, siempre vamos con gente, vamos cuatro o cinco, por lo menos, porque tememos que esta persona, como tiene bastantes conocidos en la zona, nos puedan agredir", confiesa. A pesar de las denuncias, no cuentan con protección policial y su única opción es llamar si surge algún problema.

Este no parece ser un caso aislado en la zona. Según la afectada, los propios funcionarios que gestionaron su desahucio atendieron "dos o tres" casos más en el mismo barrio ese mismo día. La mujer recomienda a quienes sufran una situación similar que busquen apoyo en organizaciones como la Asociación Ley Antiocupas, concluyendo que es una experiencia traumática: "Es un proceso que se te queda ahí clavadito y no hay quién lo saque".