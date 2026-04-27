La gran fiesta de las bandas valencianas calienta motores en el Palau de la Música

La Diputación de Valencia ha presentado la 49ª edición de su Certamen de Bandas, un evento que se celebrará los días 2 y 3 de mayo en el emblemático Palau de la Música. La presentación, que anticipa una edición con participación masiva, se ha convertido en una celebración de la cultura bandística, marcando el preludio de lo que será el 50 aniversario del certamen el próximo año.

El diputado de Bandas de música, Ricardo Gabaldón, ha sido el anfitrión del acto, que comenzó con la música del cuarteto Elle Sax. Gabaldón ha destacado el éxito de la convocatoria, que deja "todas las categorías al completo y bandas en reserva", lo que considera "un gran preámbulo para la edición en la que cumpliremos medio siglo de certamen".

Gabaldón ha puesto en valor "el sacrificio que hay detrás de cada actuación, con un sinfín de ensayos y mucho trabajo". Desde la Diputación, ha añadido, se busca recompensar este esfuerzo ofreciendo a las bandas "este escaparate para su música".

Es el reflejo de la vitalidad de nuestras sociedades musicales" Ricardo Gabaldón Diputado de Bandas de música

En su intervención, el diputado ha subrayado que el certamen provincial "es el potencial bandístico que debemos trasladar a todo el mundo".

Una "catedral de la música" como escenario

El icónico Palau de la Música será el escenario que acogerá la competición. Su director, Vicent Llimerá, ha dado la bienvenida a las bandas a la que ha calificado como la "catedral de la música". Llimerá considera que la iniciativa sirve para "motivar a las bandas en ese trabajo que realizan a diario con la máxima intensidad" y ha deseado a todas las participantes "una sana competición".

Raquel Abulaila Certamen bandas de música

Doce bandas en competición

Un total de doce sociedades musicales competirán repartidas en cuatro categorías. En la Sección Primera participarán la Associació Unió Musical Bocairent, la Lira i Casino Carcaixentí y la Unió Musical de Benaguasil. La Sección Segunda contará con la Societat Unió Musical de Quartell, la Sociedad Instructiva del Obrero Agrícola Musical de Benimàmet y la Associació Cultural ‘Tot per la Música’ d'Ontinyent.

En la Sección Tercera, las concursantes serán la Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador, la Unió Musical de Moncada y la Unió Artística Musical de Vilamarxant. Finalmente, en la Sección Cuarta competirán la Unión Musical San Roque de Villargordo del Cabriel, la Agrupació Musical Sant Isidre de Valencia y la Associació ‘Música Jove’ de Benimaclet.

El certamen arrancará el sábado 2 de mayo a las 10:30 horas con la Sección Cuarta, seguida por la Sección Primera a las 17:00 horas. El domingo 3 de mayo será el turno de la Sección Tercera a las 10:00 horas y, por la tarde, de la Sección Segunda a las 17:00 horas. El acceso será gratuito hasta completar aforo y el evento se retransmitirá en streaming por el canal de Youtube de la Diputación.

Jurado, premios y repertorio

El jurado estará presidido por la directora y compositora Mercedes Padilla y contará con el musicólogo Francisco Zacarés, el director italiano Maurizio Colasanti, y los directores de orquesta Cristóbal Soler y Salvador Vázquez.

En cuanto a los premios, la banda ganadora de la Sección Primera podrá recibir 5.500 euros, la de Segunda 4.500, la de Tercera 3.500 y la de Cuarta 2.500 euros, con 1.000 euros adicionales por mención de honor. Además, todas las agrupaciones recibirán una ayuda a la participación que oscila entre los 4.000 y los 7.000 euros.

Las piezas obligadas serán, en este orden: 'Reminiscencias' de Josep Vicent Egea, 'Fantasía muladiana' de José María Ferrero, 'Terra de somnis' de Rafael Domènech y 'Xerebulta' de Gaspar Genovés. El acto de presentación finalizó con la música de Elle Sax, que interpretó bandas sonoras como 'Skyfall' y 'La Pantera Rosa'.