Jaén se moviliza por su universidad: la UJA, en el centro del debate político y social

La defensa de la Universidad de Jaén ha entrado en una fase decisiva. Con la mirada puesta en la gran movilización social convocada para el día 29, la ciudadanía jienense se prepara para reivindicar una financiación justa ante lo que considera una situación crítica para el futuro de la institución y de toda la provincia de Jaén. Más que una protesta, la convocatoria aspira a marcar un punto de inflexión.

En este contexto, la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Universidad de Jaén ha destacado el valor del debate público como herramienta para informar, generar conciencia y activar a la sociedad. La mesa redonda celebrada el pasado viernes se convirtió en un espacio de análisis plural sobre el presente y el futuro de la UJA, en un momento especialmente sensible por la cercanía de las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

La plataforma ciudadana destaca el éxito de una mesa redonda plural y llama a una respuesta masiva el día 29

Bajo el título “La Universidad de Jaén, una historia de éxito y un presente y un futuro incierto”, el encuentro reunió a representantes de distintas formaciones políticas, que expusieron sus propuestas en un ambiente de normalidad y pluralismo. Participaron Catalina García Carrasco (PP), Paco Reyes Martínez (PSOE), Luis García Millán (Jaén Merece Más) y Dolores Montávez Sánchez (Por Andalucía). VOX, pese a haber sido invitado y contar con facilidades para asistir, declinó finalmente su participación alegando motivos de agenda.

El debate, moderado por el coordinador de la plataforma, Antonio Garrido, fue retransmitido en directo y permitió abordar cuestiones clave como el prestigio alcanzado por la UJA en sus casi 33 años de trayectoria, los modelos de financiación de las universidades públicas —con especial atención al caso jienense—, el crecimiento de las universidades privadas en Andalucía y el papel que deben desempeñar en el sistema, así como los compromisos que los partidos están dispuestos a asumir en la próxima legislatura.

En relación con la movilización del día 29, todos los grupos políticos participantes anunciaron su intención de asistir, a excepción del PP, aunque su representante expresó respeto hacia cualquier iniciativa reivindicativa.

Desde la plataforma se valora el encuentro como “muy productivo” en términos informativos, al permitir a la ciudadanía conocer de primera mano las posiciones de cada fuerza política en un momento clave.

Durante la apertura del acto, Antonio Garrido fijó la posición del colectivo, subrayando que existen motivos “más que suficientes” para salir a la calle. “Ya se acabó el tiempo de la resignación ante decisiones injustas”, afirmó, alertando de que la infrafinanciación de la UJA pone en riesgo no solo su futuro, sino también el de la provincia de Jaén, al estar ambos estrechamente vinculados.

El coordinador hizo un llamamiento a una participación firme, unitaria e inclusiva, apelando a lo que definió como “rebeldía cívica”. En su intervención, insistió en que Jaén ha sufrido históricamente el abuso del poder político y que ha llegado el momento de responder sin silencios ni titubeos: “Es la hora de estar con la UJA y con Jaén”.