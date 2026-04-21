Nace una plataforma ciudadana en Lugo para frenar la moción de censura del PP

La posibilidad de que el Partido Popular presente una moción de censura en Lugo con el apoyo de la edila no adscrita, María Reigosa, para arrebatarle el poder al bipartito de socialistas y nacionalistas ha provocado la creación de una plataforma ciudadana que se opone a esta maniobra. Bajo el nombre de ‘Transfugismo Non/ Democracia Si’, el colectivo ya ha anunciado movilizaciones.

La plataforma, en la que figuran nombres como el escritor Lois Pérez o la artista Luz Darriba, cuenta ya con "decenas de miembros" y será presentada este miércoles a las cinco de la tarde frente a la Casa do Concello de Lugo, en la Praza Maior. Además, ya se ha convocado una concentración contra la posible moción de censura para este viernes, 24 de abril, en el mismo lugar a las 19:00 horas.

Un manifiesto contra el "golpe a la voluntad popular"

El colectivo ha redactado un manifiesto al que ha tenido acceso COPE en el que denuncia que "Lugo está viviendo el capítulo más oscuro de nuestro período democrático" debido a la "reciente maniobra orientada a promover una moción de censura apoyándose en el transfuguismo". El texto subraya que "no es un episodio más de la vida política: es un hecho grave que interpela directamente los valores democráticos que sostienen nuestra convivencia".

El manifiesto reconoce que la moción de censura es un instrumento legítimo concebido para situaciones excepcionales, pero advierte que "cuando este mecanismo se emplea de forma oportunista, desvirtuando su sentido original, deja de ser una herramienta democrática para convertirse en un atajo hacia el poder".

En este sentido, el texto afirma que la posible moción "no responde a una causa de interés general ni a una urgencia política real", sino que "se pretende alterar la voluntad expresada en las urnas mediante una maniobra sustentada en el transfuguismo". La plataforma insiste en que "no se trata de una diferencia de proyecto o de modelo de ciudad: se trata de una operación aritmética que ignora el mandato popular".

Una maniobra "profundamente insensible"

La plataforma recuerda que el actual mandato ha estado marcado por "circunstancias extraordinarias", como la pérdida de tres ediles del gobierno municipal. Entre ellos se incluye el fallecimiento de la alcaldesa Paula Alvarellos, que "supuso un golpe humano y político de enorme magnitud", así como los de Pablo Permuy y Olga López Racamonde.

Por este motivo, el manifiesto considera que "pretender aprovechar esa situación para forzar un cambio de gobierno no solo carece de legitimidad política, sino que resulta profundamente insensible desde el punto de vista humano".

Según el colectivo, el equilibrio de fuerzas que los lucenses votaron en las últimas elecciones municipales es "el reflejo de la pluralidad de Lugo". Por ello, consideran que alterarlo con acuerdos basados en el transfuguismo "no es una reinterpretación de la voluntad popular: es un golpe a esa voluntad". Lo describen como "un golpe silencioso, revestido de legalidad formal, pero carente de legitimidad ética".

Finalmente, la plataforma afirma "con rotundidad" que esta hipotética moción de censura es, en las circunstancias actuales, una "maniobra inmoral que no responde al interés general, sino al afán de alcanzar el poder".