Lugo se convierte en la capital del cine gallego con Oliver Laxe como gran protagonista

Lugo se prepara para vivir un fin de semana histórico. La ciudad acogerá este sábado, por primera vez, la gala de los Premios Mestre Mateo, consolidándose como un escaparate de los cambios que ha protagonizado en los últimos tiempos y del excelente momento que vive el cine gallego. La expectación es máxima con la presencia confirmada de figuras de talla internacional como el director Oliver Laxe, recién llegado de la gala de los Oscar.

Capital del audiovisual gallego

El teniente de alcalde, Rubén Arroxo, ha manifestado el "auténtico orgullo" que supone para la ciudad acoger este evento. "Lugo va a ser la capital audiovisual de Galicia este sábado", ha afirmado, destacando que el auditorio Fuxan os Ventos estará "a reventar" con la presencia de directores, actores, técnicos y académicos. La gala, que será retransmitida en directo por la TVG, culmina un mes y medio de actividades cinematográficas que han registrado "llenos absolutos" en la ciudad.

Lugo va a ser la capital audiovisual de Galicia este sábado" Rubén Arroxo Teniente de alcalde de Lugo

La vuelta de Oliver Laxe para asistir a los premios de su "propia casa" es uno de los momentos más esperados. "Para él va a ser muy especial", ha comentado Arroxo sobre el director, acostumbrado a las alfombras rojas de todo el mundo.

Cedida RUBÉN ARROXO

Un gran parque para el corazón de Lugo

En el plano urbanístico, el BNG ha retomado una campaña de recogida de firmas para reclamar a la Xunta la creación del Gran Parque Central de Lugo. La iniciativa busca dar un futuro al espacio que dejará libre la actual estación de autobuses cuando se inaugure la nueva intermodal en octubre o noviembre. El objetivo es evitar que el solar quede "abandonado durante más de diez años", como ocurrió con el edificio de la antigua residencia.

La propuesta, que ya fue aprobada en el pleno municipal sin votos en contra, plantea un gran pulmón verde que una la Praza da Constitución con la Muralla. "Creemos que sería la mejor de las opciones", ha defendido Rubén Arroxo, quien califica el proyecto como una "oportunidad única". Se contempla la posibilidad de construir un aparcamiento subterráneo si los restos arqueológicos lo permiten.