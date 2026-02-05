Quiroga celebra este fin de semana la XXVI Mostra do Aceite, con el chef Javi Olleros como embajador: "Es un producto diferencial y singular"

El chef Javi Olleros, del restaurante 'Culler de Pau' (O Grove) con dos estrellas Michelin, será el nuevo embajador del Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) de Quiroga, que este fin de semana celebra su XXVI Mostra de este producto. Durante dos días, vecinos y visitantes podrán conocer de cerca el proceso tradicional de elaboración del aceite, degustar las producciones de los elaboradores locales y disfrutar de un amplio programa de actividades.

El alcalde de Quiroga, José Luis Rivera, ha recordado los inicios de esta feria, una iniciativa que comenzó hace 26 años para poner en valor un producto que había quedado relegado al autoconsumo. Según el regidor, la de Quiroga "es la única que se hace en Galicia" y su impulso ha sido clave para el desarrollo del sector, que ya cuenta con 5 almazaras dadas de alta que se dedican a la comercialización del llamado "oro líquido".

El chef del 'Culler de Pau' recoge el testigo de Kike Piñeiro, del restaurante A Horta do Obradoiro, quien fue el primero en ostentar esta distinción. Olleros ha recibido el nombramiento como "una honra", mostrándose "feliz y encantado" de poder dar a conocer más a fondo el aceite que se hace en Galicia y "poder llevarlo por el mundo con orgullo".

Un aceite diferencial y singular

Olleros, conocido por su cocina de proximidad y su labor de investigación con productores y organismos como el CSIC, ha destacado la calidad del aceite quirogués. "Aunque el aceite gallego es menos conocido, es un producto diferencial y singular", ha afirmado. Para el chef, la clave reside en la recuperación de variedades autóctonas, que le otorgan autenticidad y un relato potente respaldado por la historia y un proceso artesanal.

El cocinero se ha mostrado convencido de su potencial y de la necesidad de impulsar la cultura del aceite gallego. "No tengo duda de que es cuestión de tiempo, porque será; falta indagar un poquillo más en esa cultura", ha señalado. En su opinión, es fundamental que el producto "esté en las casas y en las cocinas" y no se quede solo en eventos. "Es un aceite único, con ese aporte hay que ir. No tengo duda de que puede competir con cualquiera", ha sentenciado.

Competir en calidad, no en cantidad

El nuevo embajador ha defendido que el valor del aceite de Quiroga reside precisamente en su producción artesanal y a pequeña escala. Para Olleros, el camino no es competir en grandes volúmenes, sino en la exclusividad y la calidad. "Proyectos que desde el rural y el interior tengan esta fuerza, con esa calidad de producto, con origen y con un relato potente, son un valor", ha explicado.

Según el chef, "sería un error competir en cantidades" y ha añadido que "el minifundio puede ser un valor en estas cosas". La apuesta debe ser, en sus palabras, "desde lo pequeñito, desde lo diferencial y desde los procesos artesanales y la singularidad".

Matices y cultura del aceite

Javi Olleros también ha querido destacar los matices culinarios que diferencian a este AOVE. Ha explicado que no todos los aceites son iguales y que su uso depende de factores como la variedad o el momento de consumo. "Los primeros prensados tienen ese sabor herbáceo, profundo, con ese picantito y con ese amargo que es único", ideal para usar en crudo.

Con el paso del tiempo, sus aplicaciones pueden variar. "Me fascinan las primeras prensadas por esa frescura y cómo te elevan al campo", ha confesado Olleros. Ha concluido insistiendo en la necesidad de "apreciar esos matices" y conocer el producto para valorar ese "oro líquido" en su justa medida.