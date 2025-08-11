Comienzan las fiestas en la segunda población de la provincia de Lugo con una programación de conciertos "referente en todo el Noroeste peninsular"

El alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, valora las actuaciones programadas para las fiestas patronales

Lugo - Publicado el 11 ago 2025, 11:38 - Actualizado 11 ago 2025, 13:41

La ciudad de Monforte de Lemos, capital de la Ribeira Sacra y segunda población de la provincia de Lugo, celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Montserrat del 11 al 16 de agosto.

"Unas fiestas que mantienen la esencia que tuvieron nos últimos diez años, con seis conciertos principales, acompañados de orquestas que harán un previo y un posterior cierre de las actuaciones tratando de que el horario musical de las fiestas con el carácter general, se inicie alrededor de las once de la noche y finalice en torno a las cuatro de la madrugada", indicó el regidor monfortino, José Tomé.

El alcalde señaló asimismo que "estamos convencidos de que los conciertos programados van a ser capaces de llenar el recinto de las Fiestas, debido a la calidad de las actuaciones y también debido al variado de los estilos musicales".

AMPLIO PROGRAMA FESTIVO

El inicio de las fiestas tendrá lugar este lunes con la lectura del pregón, a cargo de la historiadora monfortina Manuela Sáez González.

Tras el lanzamiento del "foguete" y el encendido de la iluminación artística, como es habitual, habrá una actuación musical, en la Praza de España, a cargo de la formación tradicional A Roda, "exponente de la música tradicional en Galicia y con mas de 47 años de trayectoria".

El programa de actuaciones continuará durante toda la semana, con el siguiente menú:

LUNES 11

· 20:30 h.- Pregón a cargo de Manuela Sáez González, en la Casa do Concello

· 22:30 h.- A Roda, en la Praza de España

MARTES 12

· 22.30 h- Grupo América de Vigo, en la Praza da Compañía

· 22:30 h.- Orquesta del Conservatorio Municipal Mestre Ibañez, en la Praza de España

· 00:00 h.- Orquesta Panorama, en la Praza da Compañía

· 02:00 h.- Grupo América de Vigo, en la Praza da Compañía

· 03:30 h.- Orquesta Panorama, en la Praza da Compañía

MIÉRCOLES 13

· 22:30 h.- As Searas, en la Praza de España

· 23:00 h.- Orquesta Galilea, en la Praza da Compañía

· 00:00 h.- Coque Malla, en la Praza da Compañía

· 01:30 h.- Orquesta Galilea, en la Praza da Compañía

JUEVES 14

· 21:30 h.- Baile-Concierto de la Banda de Acordeóns O Folión, en la Praza de España

· 22:30 h.- Movilla y los irrepetibles, en la Praza da Compañía

· 00:00 h.- Dorian, en la Praza da Compañía

· 01:30 h.- Gin Toni's, en la Praza da Compañía

VIERNES 15

· 20:30 h.- Mostra de Danza e Música Tradicional, en la Praza de España

· 23:00 h.- Orquesta Suavecito, en la Praza da Compañía

· 00:00 h.- Fuegos artificiales desde San Vicente

· 00:30 h.- Abraham Mateo, en la Praza da Compañía

· 02:00 h.- Orquesta Suavecito, en la Praza da Compañía

SÁBADO 16

· 23:00 h.- Orquesta Salsarena, en la Praza da Compañía

· 00:00 h.- Fuegos artificiales acuáticos desde el río Cabe

· 00:30 h.- Nil Moliner, en la Praza da Compañía

· 02:00 h.- Orquesta Salsarena, en la Praza da Compañía