Cisqui, tras la derrota del Extremadura: "La expulsión ha sido determinante"

Cisqui, técnico del CD Extremadura, ha comparecido en rueda de prensa tras la derrota por 3-1 ante el Recreativo de Huelva. El entrenador ha sido claro al señalar la jugada clave del encuentro, la expulsión con roja directa de Rober Correa, una acción que, según sus palabras, fue "determinante" para el resultado final. Según refleja el acta, "por golpear con el brazo en la cabeza de un contrario con uso de fuerza excesiva, estando el balón en juego y no en disputa". En las imágenes se puede ver un forcejeo entre los jugadores que acabó con una expulsión rigurosa, pero evitable.

Es obvio que ha condicionado al partido" Cisqui, sobre la expulsión de Rober Correa

El técnico ha insistido en el impacto de la tarjeta roja en el desarrollo del juego: "Es obvio que eso ha condicionado al partido, sin lugar a duda, ante un equipo que maneja muy bien la pelota". Aunque ha afirmado no haber visto la jugada en detalle, ha recalcado que jugar con uno menos cambió por completo "otro planteamiento".

La polémica del gol anulado

Además de la inferioridad numérica, en el Extremadura lamentan un gol anulado a Frodo con empate a cero. "Me dicen mis compañeros que han visto ya por imágenes que el gol es legal", ha comentado el técnico. Pese a la controversia, ha añadido que "tenemos que aprender de todo esto y ante esa situación no podemos hacer nada".

Un equipo "valiente" pese a todo

A pesar del resultado, Cisqui ha defendido la actitud de sus jugadores. "El Extremadura, desde el comienzo, ha sido valiente, ha ido por el partido", ha asegurado. Ha explicado que el equipo intentó reaccionar tras el 1-0, pero "un error puntual" llevó al 2-0, lo que hizo la remontada "muy difícil".

Sobre la fragilidad defensiva, ha admitido que recibir tres goles obliga al análisis, pero lo ha atribuido al riesgo asumido. "Esa ansia de irnos a por el partido... Nos han cogido en un error defensivo, en una contra, y nos han hecho el segundo", ha detallado. En contraste, ha destacado el "trabajo defensivo sensacional" de la primera parte.

Orgullo por la afición

La afición del Extremadura nunca falla" Cisqui

Finalmente, el entrenador ha dedicado unas palabras de elogio a los seguidores desplazados a Huelva: "Me siento muy orgulloso de la afición que tenemos". Ha resaltado su fidelidad incondicional con una frase contundente: "La afición del Extremadura nunca falla. Nosotros podremos fallar en momentos puntuales, pero la afición nunca nunca falla".

El Extremadura está fuera de fase de ascenso, con 27 puntos. El equipo de Cisqui ha encajado 24 goles en 17 partidos.