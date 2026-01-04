La lluvia obliga a Lorca a trasladar la recepción de los Reyes Magos

El Ayuntamiento de Lorca ha informado del traslado de la recepción de Sus Majestades los Reyes Magos al Auditorio Margarita Lozano debido a las previsiones meteorológicas adversas. La decisión se ha tomado tras una reunión de coordinación presidida por el alcalde, Fulgencio Gil, para garantizar que los más pequeños puedan conocer a Melchor, Gaspar y Baltasar a cubierto ante una probabilidad de lluvia del 100%.

La cabalgata, a la espera del tiempo

Respecto a la Gran Cabalgata prevista para la tarde del 5 de enero, el consistorio mantiene un seguimiento continuo de los partes meteorológicos para tomar una decisión final. Si el tiempo lo permite, el desfile recorrerá las calles de la ciudad según lo programado, permitiendo a miles de familias disfrutar de la tradición.

COPE LORCA Los Reyes Magos saludan desde el balcón del ayuntamiento de Lorca

Un plan B en IFELOR

En caso de lluvia intensa, el Ayuntamiento activará el Plan B, que centraliza las actividades en el Palacio de Ferias y Congresos Francisco Jódar (IFELOR). En este escenario, el pabellón del recinto se transformará en la "Casa de Sus Majestades los Reyes Magos", un espacio ambientado para que los niños puedan saludarlos a cubierto y de forma segura.

Compromiso y coordinación municipal

El compromiso del Ayuntamiento de Lorca es claro: garantizar la seguridad y el disfrute de la ciudadanía. Todos los servicios municipales implicados, como Festejos, Emergencias y Seguridad Ciudadana, permanecen en alerta y coordinados para adaptarse a cualquier cambio y asegurar que la ilusión y la magia del Día de Reyes lleguen a todos los hogares.