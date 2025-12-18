La furia del mar deja a Cariño sin percebes por Navidad: «La campaña está casi perdida»

La campaña de Navidad del percebe en Cariño, uno de los lugares de referencia por su calidad y prestigio, se presenta con las peores previsiones. Así lo ha explicado Carlos Pardo, presidente de la Asociación de Percebeiros de Cariño, quien asegura que las sensaciones para los días previos a la Nochebuena son "un poco malas" debido a la adversa situación meteorológica.

La campaña ya está casi perdida, por no decir perdida del todo" Carlos Pardo Presidente de la Asociación de Percebeiros de Cariño

La situación es crítica por culpa de un mar con olas y viento y este jueves con alerta naranja en toda la costa, condiciones que hacen que sea "casi, por no decir, imposible trabajar". Según Pardo, la campaña "ya está casi perdida, por no decir pérdida del todo", ya que los partes meteorológicos no son nada halagüeños para poder faenar antes del día 23 de diciembre.

El sector busca alternativas

Ante la imposibilidad de salir al mar, algunos asociados se dedican a trabajar con aparejos como el enmalle o el palangre para "intentar, pues, salvar un poco la campaña de Navidad". El presidente de los percebeiros recuerda que la última vez que pudieron salir fue a principios de diciembre y que solo han trabajado "un día o dos en lo que va de mes", con una calidad de marisco que ya entonces no era "muy, muy buena" por el mal tiempo.

Cómo diferenciar el percebe gallego

Esta escasez hace prever que no se podrá satisfacer la demanda de percebe gallego como en años anteriores. Carlos Pardo ofrece algunas claves para diferenciar el producto autóctono: "el percebe gallego es un percebe, sobre todo, que llena mucho la vista, es un percebe rojo, de rojo intenso la uña". Además, destaca que "tiene las tres uñas delante, que el marroquí no lo tiene".

Los percebes gallegos tienen unas características particulares además de su intenso sabor a mar

El precio es otro de los indicadores. Pardo apela al "sentido común" y advierte de que "un percebe que vaya a un precio un poco que no es normal, pues ya se entiende que no es un percebe gallego". Estima que la media este año se situará sobre los 60 o 70 euros, e incluso se atreve a pronosticar "que algo más".

Un futuro incierto para el sector

Más allá de esta campaña, el sector muestra su preocupación por el futuro. "Estamos notando que el percebe cada año va disminuyendo", lamenta Pardo. Entre las posibles causas, se barajan "el famoso cambio climático" o una especie de alga que forma "una moqueta que no deja fijarse el percebe", sin descartar que los propios percebeiros tengan "algo de culpa en el tema".

La asociación de Cariño está compuesta por más de 40 personas, de las cuales entre 15 y 20 se dedican habitualmente a este marisco. Para ellos, este "tren de borrascas" continuo pone en jaque una de las épocas más importantes del año, confirmando que están siendo "tiempos duros" para el sector del mar en Galicia.