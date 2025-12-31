Treinteañeros y 'tardeo', las tendencias de una Nochevieja millonaria para el ocio nocturno de Galicia: "Un buen momento"

El sector del ocio nocturno de Galicia prevé una facturación de cerca de 11 millones de euros durante la Nochevieja de 2025. Esta cifra supone una mejora del 2,7 % en el volumen de negocio respecto al año anterior, según revela el “Estudio de Perspectivas para la Nochevieja 2025”. El presidente de Galicia de Noite, Luis Diz, ha destacado que estos datos indican que el sector está en un “buen momento” y afronta la noche “después de un año muy positivo, de crecimiento”.

Un crecimiento por encima de la media

Las perspectivas favorables para los locales gallegos contrastan con la media nacional. Mientras que en Galicia se estima un crecimiento del 2,7 %, en el conjunto de España apenas se espera un aumento del 0,4 %. De hecho, el 72,7 % de los establecimientos gallegos confía en igualar o mejorar los resultados de facturación del año pasado, que contarán con el 100 % de los locales abiertos.

Para Luis Diz, estos datos deben interpretarse de forma “muy positiva”, ya que demuestran que “el ocio nocturno en Galicia sale fortalecido después de una situación económica de reducción de gasto por parte de la gente”.

El ocio nocturno en Galicia sale fortalecido después de una situación económica de reducción de gasto" Luis Diz Presidente de Galicia De Noite

Perfil del público y oferta diversificada

El estudio también analiza el perfil del público que celebrará la Nochevieja en los locales gallegos. La edad media se sitúa en los 30,5 años, con un claro predominio de las franjas de entre 20 y 40 años (90,9 % del total). Además, se confirma el peso del público de proximidad: el 63,6 % de los asistentes será de la propia ciudad y un 54,5 % de la misma provincia, lo que evidencia que los gallegos prefieren celebrar la Nochevieja en su entorno cercano.

La oferta de ocio se diversifica para atraer a más público. Un 18,2 % de los locales apostará por el tardeo abriendo por la tarde, un formato que Luis Diz considera “una alternativa más a esa noche vieja”, aunque ha querido reiterar que “la parte más importante para nuestro sector es la auténtica noche, la noche de fin de año”. El mismo porcentaje programará espectáculos especiales, mientras que la opción musical mayoritaria (63,6 %) será la de los DJ residentes.

A Coruña, nueva capital de la noche

En este contexto de optimismo, desde Galicia de Noite se destacan los buenos resultados del ocio nocturno en A Coruña durante la Navidad. La ciudad estrena el 1 de enero su título como Capital Española de la Vida Nocturna 2026, tomando el relevo de Toledo en 2025.

Noela Bao Sala Pelícano de A Coruña

Como parte de la capitalidad, A Coruña organizará un programa de actos a lo largo del año. El hito central será la celebración de la Segunda Conferencia Nacional del Ocio Nocturno y la gala de entrega de los premios Recicla la Noche, que tendrán lugar los días 19 y 20 de mayo.

La importancia de la campaña navideña para el sector es estratégica, ya que el mes de diciembre representa el 16,8 % de la facturación anual de los locales de ocio en Galicia, consolidando su papel en la actividad económica y social de las ciudades.