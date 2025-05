Del 'tardeo' a la "Coffee Party": la revolución del ocio diurno conquista A Coruña

Dice el diccionario de la Real Academia Española (RAE) que "tardeo" es la acción de detenerse más de la cuenta en hacer algo por mera complacencia, entretenimiento o recreo del espíritu. Tras la pandemia, este fenómeno, el del "tardeo", está ganando cada vez más adeptos en A Coruña. "Un cambio de hábito importante", reconoce el gerente del Grupo Pelícano y presidente de Galicia de Noite, Luis Diz.

Sin embargo, este cambio de hábitos no significa, según Diz, que "el ocio nocturno desaparezca". Subraya que "la gente hoy no se ha subido a esa rueda de seguir saliendo de noche, sino que tiene una vida más saludable, no consumen alcohol como se consumía antes y busca otras alternativas. No quieren dejar de sociabilizar y, en eso, es en lo que están surgiendo estas actividades".

El "tardeo" en A Coruña está funcionando "muy bien". La respuesta de la gente ha sido "espectacular", destaca Diz. En verano, el "tardeo" del Grupo Pelícano hará "un parón" porque, asegura, "en esta época la gente busca otro tipo de alternativa de ocio". El último "tardeo" de la temporada será el 7 de junio y se retomará en septiembre, "estamos planteándonos hacer algo muy fuerte a principios de septiembre en el puerto", añade.

coffee parties

Pero no sólo está de moda el "tardeo". Ahora, también, las "coffee parties". El próximo 1 de junio se celebrará la primera de este tipo en A Coruña. Una actividad para "la gente que no disfruta del ocio nocturno" y que busca "un ocio más saludable". Comenzó en Nueva York, se extendió a Canadá y llegó a Europa y se ha convertido en tendencia a nivel mundial en las principales ciudades del mundo.

Alamy Stock Photo Mano de barista preparando café con leche o capuchino vertiendo leche haciendo arte latte

En este tipo de actividad va unido el "poder desayunar, tomarte un café de especialidad, o un té matcha, comer y acompañarlo con música donde puedes sociabilizar, estilo afro-house, que está muy de tendencia, que es música con bases más digeribles para determinada edad y que te lleva a moverte, a bailar y a pasar un buen rato". A este concepto se unen mucho los runners, "gente que tiene carreras de corta distancia, 8, 10 o 12 kilómetros, y que terminan con una coffee party. La gente se junta y se toma el café y, a la vez, interactúa con el tema de la música", añade

Además de la prevista el próximo 1 de junio, ya se han programado otras dos en junio, "una de ellas con una marca de ropa de una empresa importante", aunque, no ha querido dar más detalles.

fiestas estudiantiles

Del 3 al de 5 de junio se celebrarán en Galicia las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), y el sector ya se prepara para cuando terminen los exámenes. "La primera semana de junio se produce el efecto champán, el pum. Es una de las semanas más importantes del año", explica Diz. Tampoco está yendo mal este mes de mayo con las fiestas de graduación.

EFE Estudiantes haciendo el examen de PAU

situación del ocio nocturno

A pesar de la cantidad de fiestas y celebraciones que se programan, el sector del ocio nocturno, reconoce el presidente de Galicia de Noite, "sufre". En el ámbito nacional, ha caído un 11% y en Galicia entre un 14 y un 15%, dependiendo de la provincia. Apunta Diz que tras la pandemia el sector vivió épocas "muy de bonanza, muy positivas, un boom" pero, en la actualidad, "estamos aterrizando todos y nos estamos colocando un poco en la realidad". "No es el mejor momento, hay que aguantar, ajustar gastos y aguantar el tirón pero no es el mejor momento", concluye.