El reto para el que la alcaldesa de A Coruña pide ayuda a la ciudadanía:"A ver si conseguimos ser la capital..."

A Coruña se ha sumado al Reto Europeo de Pasos, una competición ciudadana que se celebra durante la Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre. El objetivo es que la ciudad sea la que más pasos registre, fomentando así la movilidad peatonal. Para participar, los ciudadanos deben descargar la aplicación gratuita Walk15, unirse al reto de A Coruña y sus pasos diarios se sumarán al cómputo global de la ciudad.

Andy Perez La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en la presentación de la Semana Europea de la Movilidad 2025

Entre todos sumamos a ver si conseguimos ser la capital que más camina" Inés Rey alcladesa de A Coruña

La alcaldesa, Inés Rey, ha animado a la participación, señalando que aunque ella y la concejala de Movilidad ya están contando sus pasos, necesitan la ayuda de todos. Entre todos sumamos, a ver si conseguimos ser la capital que más camina", ha añadido la regidora.

En la presentación de la iniciativa en agosto, la concejala, Noemí Díaz, destacaba que esta iniciativa se alinea con las prioridades del gobierno de "ganar más espacios públicos de calidad e incrementar la apuesta por la movilidad sostenible", como la ampliación de la Rolda Peatonal en la Sagrada Familia. Díaz también ha explicado que "muchas personas ya usan sus dispositivos móviles o relojes para contar diariamente su número de pasos, y esto es muy semejante".

Más BiciCoruña y sorteo de bicicletas

Coincidiendo con este evento, el Ayuntamiento ha reforzado el servicio de BiciCoruña con la puesta en marcha de cuatro nuevas bases, elevando el total a 61 estaciones. Se han activado ya las de Cantones-Alameda (alimentada por energía solar) y Agrela, y este jueves se sumarán las de la plaza de la Concordia (Castrillón) y la rúa Camelias (Barrio das Flores). Estos puntos se han elegido en función de la demanda y los flujos de movilidad del servicio.

Noela Bao Base de Bicicoruña en la Rúa Nova de A Coruña

Además, la Compañía de Tranvías sorteará doce bicicletas plegables entre los usuarios del autobús urbano que utilicen su tarjeta Millennium del 16 al 21 de septiembre. Las celebraciones de la semana incluyen también un foro divulgativo sobre la nueva Ordenanza de movilidad sostenible, donde se expondrá un texto que, según la concejala Noemí Díaz, da protagonismo a "los viandantes, la movilidad blanda y el transporte público compartido".