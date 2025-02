San Andrés (A Coruña) limita a 20 km/h la velocidad máxima tras su reforma

Este jueves, la mirada en A Coruña se centra en la calle San Andrés. El Ayuntamiento da por terminadas las obras que han supuesto transformar esta céntrica vía, en la que se han probado varios modelos que nunca terminaron de cuajar.

La vuelta de los coches a la vía ha exorcizado el 'runrún' que corría de que San Andrés iba a ser peatonal, después de un cambio que, ciertamente, invita a caminar por toda la vía. Y es que de la calle que une la plaza de Pontevedra con Panaderas han desaparecido los pocos aparcamientos de coches y, en su lugar, hay plataforma única, aceras más anchas y una calzada flanqueada por una barrera vegetal, moreras -todavía sin hojas- y muchos bancos que invitan al descanso.

A las 13h fue la puesta de largo de la vía en una fiesta en la plaza de San Andrés en la que no faltaron los pinchos. Este jueves, muchos vecinos y comerciantes respiraron aliviados porque por fin se retiraron los plásticos de los contenedores, aunque los obreros todavía estaban con los últimos detalles... como la colocación de los postes de información del transporte público.

Noela Bao Contenedores en San Andrés

Suspiro de alivio y aplauso con matices

Una de las claves de esta actuación es recuperar la esencia histórica de una vía que fue de esplendor comercial hace décadas. Ramón, de la mercería La Crisálida, está aliviado de que se retiren las vallas y expectante. “Ha sido duro, pero por fin han terminado. Han cumplido el plazo”, asegura, al tiempo que sitúa la revitalización en “el trabajo diario. Esto es comercio. Y lo que hace falta gente y que la movilidad sea efectiva y que pueda llegar la gente a nuestras tiendas”, contaba a COPE.

Muy pendiente de la obra ha estado María Teresa, vecina del entorno, que ve la inauguración algo precipitada. “Listo, listo no está”, reconoce. “Vengo todos los días a ver si la baldosa está puesta, si esto está arregladito, las luces se encendieron ayer...” y en las últimas horas vio a los obreros “apurados” en la zona de la Plaza de Pontevedra.

Noela Bao Colocación de los postes del bus en San Andrés

Aunque era escéptica al cambio, se ha acostumbrado a pasear con su bastón por la vía y reconoce que, si tuviese que firmar, lo haría porque San Andrés fuese peatonal. “Me acostumbré a andar por la calle que ahora hasta me molestan los coches”. Eso sí, no le falta cierta crítica para pedir la misma rapidez en otros trámites. “Llevo un mes esperando que me den permiso para arreglar la fachada” de un edificio, precisamente, en San Andrés

Descansando en uno de los nuevos bancos encontramos a Fernando Blanco. Es vecino de la zona y arquitecto y, contra la opinión general, ve San Andrés “quizás un poco triste”. Echa en falta “escultura pública, como falta en todas las partes de la ciudad. Y algunos detalles específicos” aunque aplaude la “renovación”. Lo que no tiene claro es “cómo van a parar los coches” con la doble dirección y sin lugar más allá que las plazas de carga y descarga para parar sin invadir las nuevas partes vegetales. “Acabarán poniéndolo en una sola dirección”, vaticina.

Noela Bao Señal de carga y descarga en San Andrés

San Andrés no será peatonal, pero sí de velocidad reducida

San Andrés se abrió de forma gradual y la gente se acostumbró a caminar por el centro estos últimos meses, pero todo ha sido un espejismo, incluido el paseo del equipo de gobierno de Inés Rey esta mañana por la calzada. Y es que a San Andrés vuelve al tráfico. Este jueves, de vehículos privados, taxis y bicis y en una semana, el 6 de marzo, el de buses. Hay nuevos pasos de peatones, más que antes, y se han cambiado regulaciones semafóricas.

Lo que todos tendrán que cumplir es una nueva limitación: no podrán pasar de 20 kilómetros por hora, igual que en La Marina. La alcaldesa, Inés Rey, lo justifica en que “es una calle en la que priorizamos el espacio público” y “tenemos que tener un tráfico calmado, que sea acorde” con este entorno para garantizar una ciudad “más amable, más humana y donde todos tenemos cabida”.

Noela Bao División de calzada en San Andrés (cuando todavía no se había reabierto al tráfico)

Tampoco volverá la peatonalización de los fines de semana, tal y como se avanzaba antes de comenzar la obra. “No lo tenemos pensado, los peatones tienen ahora unas aceras mucho más grandes, transitables”, aseguró la alcaldesa, Inés Rey, junto con todo su equipo de gobierno en medio de la calzada. Ella misma ha constatado que “antes no éramos tantos los que utilizábamos este recorrido y ahora cada vez es más gente. Incluso durante la obra y durante la yincana aquella que había que hacer, paseaba mucha gente”.

Rey invita a hacer la comparativa ya que “es una calle que si vemos fotos de cómo estaba antes nos sorprende y nos impacta lo bien que ha quedado, es como si tuviera hasta más luz y más espacio”

Reurbanización del entorno

El cambio en San Andrés no ha afectado solo a la vía. También ha implicado la reurbanización de la calle Sol y de Santa Catalina, que cambia de dirección y desde Durán Loriga. Los coches ya no pueden circular por la Rúa Alta, que se consolida como vía peatonal y prolongación del carril bici pintado sobre el empedrado de la Rúa Nueva. Eso sí, los ciclistas tendrán también que respetar la regulación semafórica, al mismo tiempo que los peatones, algo que el último año, mientras se desarrollaban las obras, no tuvieron que hacer.

Noela Bao Nueva señalización en la Rúa Alta

La zona centro recuperará la normalidad...de forma temporal. Las máquinas, prácticamente, se moverán de un lugar a otro porque este trimestre se espera el inicio de la reurbanización de Los Cantones, lo que obligará a nuevos desvíos de tráfico durante unos cuantos meses. Las obras las comandarán las mismas empresas que han remodelado San Andrés, una UTE formada por Abeconsa y Canarga.