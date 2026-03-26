La respuesta de Inés Rey a las protestas contra los VTC en A Coruña: "Hay 516 taxis y somos más de 253000 habitantes. No es suficiente"

A Coruña se ha convertido este miércoles en el epicentro de la guerra del taxi. Unos 200 vehículos, según la Policía Local, han secundado una protesta que ha recorrido las principales arterias de la ciudad, desde el Obelisco Millennium hasta O Parrote, para clamar contra lo que consideran una competencia desleal por parte de las empresas de VTC como Uber, Cabify y Bolt. Las tres operan en la ciudad de A Coruña.

Las asociaciones mayoritarias, Teletaxi y Radiotaxi, denuncian que las VTC realizan servicios urbanos con total impunidad desde hace casi un año. Ricardo Villamisar, presidente de Teletaxi, critica que desde el Concello se "mira hacia otro lado" y que "por parte de la policía local no se actúa, y lo que se está produciendo es un efecto llamada". Antonio Vázquez, responsable de Radiotaxi, lamenta que han notado "un bajón muy grande en la recaudación, sobre todo los fines de semana" y defiende su postura: "Simplemente nosotros defendemos que se cumpla la ley".

cOPE Manifestación de taxis en A Coruña, 23/3/26

Los representantes del sector aseguran que la normativa no se respeta, especialmente en puntos de alta demanda. "En los centros comerciales vemos que ni se cumple la precontratación de 15 minutos, e incluso que ni suben al registro electrónico el servicio que van a iniciar, puesto que en los centros comerciales se baja una persona y automáticamente en la propia parada de taxi se sube otra", explica el presidente de Teletaxi.

La principal reivindicación del colectivo es clara y la resume Vázquez: "Lo único que pedimos es que se cumpla la ley, y la ley dice que mientras no haya una ordenanza, no pueden realizar ese tipo de servicios urbanos. Cuando haya la ordenanza, pues ya debatiremos sobre ella, pero ahora mismo que cumplan lo que tienen que hacer".

Los ciudadanos, divididos ante el conflicto

La controversia se refleja en la opinión de la ciudadanía, que se muestra dividida. Por un lado, hay usuarios que critican la falta de disponibilidad de taxis en horas punta y la ausencia de servicios específicos. "Yo cuando la niña era pequeñita, yo no podía coger un taxi porque no tiene el sistema de retención infantil. El VTC tú puedes solicitarlo con el sistema de retención infantil, y la niña iba segura", explicaba una usuaria.

Protesta de taxis en A Coruña contra la intrusión de los VTC

Otros ciudadanos ven en el sector del taxi una suerte de "monopolio" y defienden la libertad de elección. Valoran de las VTC aspectos como un precio más económico y la fiabilidad de la reserva previa. "Marcas el recorrido, puedes reservarlo también con antelación, te planea el trayecto, el conductor, bueno, es bastante fiable en ese aspecto", señala un joven usuario de Bolt.

La respuesta del Concello: regular para la convivencia

Frente a las protestas, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha manifestado una postura clara: la solución no son las sanciones, sino la regulación para la convivencia. Aunque el Ayuntamiento ha tramitado 112 actas sancionadoras que han resultado en 36 resoluciones por un importe total de 276.030 euros, Rey considera que esta vía no resuelve el conflicto de fondo. "Con la sanción no se consigue el objetivo que pretenden los taxistas. Es lo que hay", ha sentenciado la regidora.

Con la sanción no se consigue el objetivo que pretenden los taxistas" Inés Rey Alcaldesa de A Coruña

La alcaldesa ha insistido en que las multas no son disuasorias para las grandes empresas que gestionan las plataformas de VTC. Rey ha llegado a afirmar que la suma de las sanciones impuestas este año no supone un gran perjuicio para estas compañías: "276.000 euros para ellos es como si yo ahora les invito a ustedes a un café".

Por ello, el Concello trabaja en una ordenanza municipal que regule las condiciones de operación, como la pre-reserva, los tiempos de espera o la posibilidad de que cubran franjas horarias con déficit de taxis, "a lo mejor, los jueves, viernes y sábados por la noche, cuando hay unas colas inmensas aquí al lado para coger un taxi", ha detallado.

00:00 Volumen Descargar Inés Rey explica la posición municipal sobre VTC

Críticas a la Xunta y un déficit de servicio

Inés Rey también ha dirigido sus críticas hacia la Xunta de Galicia, a la que acusa de conceder licencias "a cascoporro" sin realizar estudios de demanda y de dejar "la patata caliente" a los ayuntamientos. Según la alcaldesa, los consistorios pidieron "una regulación autonómica conjunta para los 313 concellos gallegos", pero no obtuvieron respuesta.

La alcaldesa ha sido contundente al señalar el déficit de taxis en la ciudad, especialmente en horario nocturno. "Hay 516 taxis. Somos 253.000 y algo de habitantes. ¿Es suficiente? No, no es suficiente", ha afirmado. Ha descrito situaciones como "colas inmensas de gente esperando un taxi las noches de fin de semana", lo que lleva a los ciudadanos a recurrir a las VTC.

Finalmente, Inés Rey ha instado al sector a adaptarse y modernizarse. Para la alcaldesa, "resistirse a algo que está aquí" es "alejarse de la realidad". "El mundo va evolucionando, y el sector del transporte también. Hay que convivir, hay que adaptarse, igual que se adaptó el comercio", ha concluido, mostrando su apoyo al sector, pero instándoles a afrontar el nuevo escenario.