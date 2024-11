¿Por qué no encuentro taxi en A Coruña?

En A Coruña hay cada vez más un run run, una pregunta que se hacen cada vez más los coruñeses: ¿por qué es prácticamente misión imposible encontrar un taxi en la ciudad? Y no sólo en horas punta. Hasta en horas supuestamente valle de la tarde. Y no sólo encontrar taxis en las paradas, en ocasiones, se hace también imposible contactar por teléfono para pedir un vehículo. El sector asegura que las "licencias son las mismas". Entonces, ¿por qué está pasando esto?

Entre las razones que alega el sector es que desde la pandemia "hay menos coches que cubren el doble turno" y, por tanto, los coches en los que trabaja una persona sola cuando termina su jornada laboral, después de diez o doce horas, dejan de prestar el servicio. "Tenemos que pensar que no llevamos paquetería, llevamos personas y el conductor tiene que estar fresco", explica el presidente de la asociación local de Autotaxi, Ricardo Villamizar.

Otra de las razones es el uso de la línea telefónica frente a las aplicaciones para pedir el servicio. Villamizar recomienda el uso de estas últimas. Asegura que su asociación cuenta con quince líneas telefónicas pero explica "mientras que no se encuentra coche para ese servicio esa línea está ocupada. Si utilizamos la aplicación que es transmisión por datos en el momento que queda un coche libre en la zona lo cogería y no tendría que pasar por nuestra gestión de flotas".

SUBIDA DE TARIFAS

Los taxistas de A Coruña piden subida de tarifas para el 2025. La subida planteada al ayuntamiento es de un 2,5%. No incluiría esa subida a los suplementos que se quedarían tal y como están a día de hoy, pero afectaría, sin embargo, a la bajada de bandera, al kilómetro recorrido y al tiempo de espera. Una petición que consideran "prudente, moderada y razonable".

Recuerda Villamizar que durante toda la pandemia, "durante tres años", no se tocó el incremento de tarifas. El año pasado, debido a esos años de paralización se solicitó un 5% de subida y creen que "lo lógico es que haya una revisión anual con un porcentaje razonable y pensamos que un dos y medio es algo más que razonable y que el usuario puede pagar". Subraya el presidente de la asociación local de autotaxis que, según el último estudio de FACUA, el publicado en mayo de 2024, situaba a A Coruña como la ciudad más barata de Galicia en tarifas de taxi y una de las más baratas de España.

La petición obedece a la subida de sus gastos de explotación como el coste de los vehículos, los seguros y los costes laborales, principalmente. "Todos estos años venimos arrastrando un déficit de nuestro beneficio neto porque los vehículos, cada año, hay un incremento de la mano de obra de las reparaciones y, bueno, ya no podemos hablar de los seguros que, es algo que nos está desbordando", añade.

SEGUROS

Villamizar destaca que "nos está resultando imposible" conseguir un seguro porque "nos están poniendo unos precios desorbitados". Para que nos hagamos una idea "un vehículo medio de los que normalmente circulan por la calle nos estamos encontrando pólizas de seguro de 3.000 euros a terceros".

Eso cuando no tienen que recurrir al "Consorcio de compensación, que ya no lo hace a todo riesgo, es a terceros y aparte tenemos que hacer una póliza de responsabilidad civil porque no podemos olvidarnos que somos un servicio público, que llevamos personas y la responsabilidad civil tiene que ser más elevada que un vehículo normal, de un particular".

Esta subida que los taxistas de A Coruña vienen observando desde hace dos años y que ya "se fue de las manos" tiene sus razones, según les han informado. Parece ser que el sector del taxi está englobado en el apartado de vehículos de reparto y VTC que tienen un alto índice de siniestralidad, dato que está penalizado en la contratación de las pólizas.

Sin embargo, los taxistas coruñeses se defienden "nosotros consideramos que ni antes, cuando pagábamos un precio razonable éramos tan buenos conductores ni ahora somos tan malos". Además, apuntan que de los datos que manejan el 90% de los siniestros en los que se ven implicados la responsabilidad es del contrario.

Por lo que, consideran "injusto" y poco "razonable" que se les impongan estas pólizas cuando "el seguro es algo que tenemos que hacer e ir cubierto sí o sí". "No es una pata de la mesa que podamos prescindir de ella", añade Villamizar.

Como consecuencia de esta situación se han dado casos de "coches que han estado parados semanas porque no encontraban una compañía que los asegurara". También se da la circunstancia de que no encuentran "conductores". Explica que no hay "conductores de España y la gente que viene a trabajar de otros países como no tienen un histórico en ninguna compañía de seguros, pues ya directamente no los aseguran". Sin embargo, hasta el momento, no se ha tenido que llegar al extremo de tener que dejar el trabajo.

PEATONALIZACIONES

Respecto a cómo está afectando al sector las peatonalizaciones de varias calles de la ciudad y la eliminación de carriles de circulación, Villamizar asegura que esto "ralentiza los servicios pues, en alguna ocasión, hay que dar un rodeo para llegar al mismo lugar en el que antes, posiblemente, en una dirección recta, hubiéramos llegado con más prontitud". También piden que la ubicación de las paradas sea en los lugares más visibles de cada barrio.