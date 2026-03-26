Por Ávila se hace valer ante Mañueco: se ve relevante para una legislatura estable

Por Ávila ha salido de su reunión con Alfonso Fernández Mañueco con una certeza: su papel en la nueva legislatura será "muy relevante". En un encuentro calificado como "muy cordial", la formación abulense ha trasladado al Partido Popular su total disposición para alcanzar una "legislatura de cuatro años larga y estable", un objetivo para el que se consideran una pieza clave gracias a la aritmética que han dejado las urnas.

Dejar atrás la crispación

Ambas partes han coincidido en la necesidad de "recuperar la normalidad y la cordialidad", dejando atrás una legislatura anterior "un poquito bronca". En este sentido, Por Ávila ha manifestado estar "abierto al diálogo" y ha celebrado que los posibles acuerdos se negocien "aquí en Castilla y León, y no desde Madrid", en una clara alusión a pactos gestionados desde las direcciones nacionales de los partidos.

Las necesidades de Ávila, primero

El partido provincial ha dejado claro que el eje de cualquier negociación son las "necesidades de la provincia de Ávila". Sus representantes han asegurado que estarán "muy pendientes" de que sus demandas se tengan en cuenta, aunque sin condicionar explícitamente su voto.

No queremos ser más que nadie, pero mucho menos, menos que nadie" Pedro Pascual Candidato electo de Por Ávila

La postura se resume en su ya conocido lema, que también han puesto sobre la mesa: "no queremos ser más que nadie, pero mucho menos, menos que nadie". Su apoyo a la estabilidad, por tanto, dependerá de la respuesta que el PP dé a sus reivindicaciones para la provincia.

En esta legislatura vamos a ser muy relevantes" Pedro Pascual Candidato electo de Por Ávila

La confianza de Por Ávila en su nueva posición se basa en "las matemáticas". Su análisis es que una abstención de Vox dejaría al PP con 33 escaños, por lo que el voto 34 "es muy importante". Esta aritmética, concluyen, les otorga un poder negociador que no tenían. "Este año podemos ser más relevantes", han afirmado, convencidos de su análisis más allá de lo que les hayan trasladado en la reunión.