El Festival de Porta Ferrada 2026 revela un cartel de estrellas con David Bisbal, The Corrs y Mónica Naranjo

El Festival de Porta Ferrada 2026 ha desvelado los primeros grandes nombres de su próxima edición, que se celebrará en Sant Feliu de Guíxols del 10 de julio al 20 de agosto. Durante más de seis semanas, la localidad de la Costa Brava se convertirá en el epicentro de la música y la cultura con una programación de primer nivel que se desplegará en escenarios tan emblemáticos como el Guíxols Arena, el Espai Port y el Monestir. Aunque la organización todavía guarda algunas sorpresas y artistas por confirmar, el avance del cartel ya promete una de las ediciones más espectaculares de su historia, combinando estrellas consagradas con una cuidada selección de talento nacional e internacional.

Un cartel liderado por grandes estrellas

Cuatro nombres brillan con especial intensidad en este primer anuncio y se perfilan como los grandes protagonistas del festival. La inconfundible Mónica Naranjo aterrizará en el Guíxols Arena con una de sus producciones más esperadas, prometiendo "un directo potente y cargado de emoción". Por su parte, la aclamada banda irlandesa The Corrs regresará a los escenarios españoles para ofrecer su inconfundible estilo, una fusión única de pop-rock con la música tradicional celta que ha cautivado a millones de seguidores en todo el mundo.

Un directo potente i cargado de emoción""

Festival de Porta Ferrada 2026

La energía desbordante de David Bisbal también resonará en Sant Feliu de Guíxols, donde el artista almeriense hará vibrar al público con un repertorio plagado de sus grandes números uno y su arrolladora presencia escénica. El póker de ases lo completan los incombustibles Sopa de Cabra, un pilar fundamental del rock català. La banda celebrará sus 40 años de trayectoria con un concierto que repasará los himnos que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones, consolidando su estatus de leyenda.

Calidad y diversidad en cada rincón del festival

Más allá de los cabezas de cartel, el Porta Ferrada 2026 vuelve a hacer gala de una programación rica y ecléctica. La música clásica y barroca tendrá un espacio privilegiado con la presencia del maestro Jordi Savall y del prestigioso violinista Fabio Biondi al frente de la Europa Galante. La danza también estará magníficamente representada por la Compañía Antonio Gades, un referente mundial del flamenco y la danza española, que llevará al escenario una de sus aclamadas producciones.

El festival se abre también a los sonidos más actuales y alternativos con una potente selección de artistas internacionales. Entre ellos destacan el dúo australiano de indie-folk Angus & Julia Stone, la innovadora banda de jazz-fusión Snarky Puppy y la personalísima voz del británico Benjamin Clementine. El nuevo flamenco estará representado por Israel Fernández, uno de los cantaores más aclamados de su generación, confirmando la apuesta del festival por la calidad y la variedad artística sin etiquetas.

Música, cultura y emociones en el corazón de la Costa Brava""

Europa Press David Bisbal

El talento nacional y catalán conforma, como es habitual, una parte esencial del ADN del festival. El público podrá disfrutar de las actuaciones de artistas consolidados como Los Delinqüentes, Joan Garriga & Mariatxí Galàctic, Marc Parrot junto al Quartet Brossa y la cantaora La Tania. Además, la escena musical más contemporánea estará presente con las propuestas de Rigoberta Bandini, Maria Arnal, Soleá Morente, Clara Peya, El Petit de Cal Eril, Maria Jaume, Sandra Monfort, Tarta Relena, Mariona Escoda, Ernest Prana, Siloé y Repion, ofreciendo un mosaico sonoro que abarca desde la canción de autor hasta la electrónica y el pop más vanguardista.

Más de 60 años haciendo historia

El Festival de la Porta Ferrada no es solo una cita musical; es una institución cultural con una profunda conexión con su entorno. Nacido en 1958, ostenta el título de ser el festival de verano más antiguo de Cataluña, un hito que demuestra su capacidad de adaptación y su relevancia a lo largo de más de seis décadas. Su origen se encuentra en la voluntad de situar la cultura en el centro de la vida de Sant Feliu de Guíxols, ofreciendo una alternativa al turismo de sol y playa.

Lo que comenzó como un evento modesto centrado en la música clásica frente al histórico monasterio que le da nombre, ha evolucionado hasta convertirse en un festival multidisciplinar. Con el paso del tiempo, ha incorporado géneros como el jazz, el rock, la danza y otros lenguajes escénicos, ampliando sus horizontes artísticos. Esta expansión también se ha reflejado en sus recintos, pasando de los espacios iniciales al Espai Port y el imponente Guíxols Arena, capaces de acoger producciones de gran formato y a miles de espectadores. Hoy, el festival es un referente cultural indiscutible, un motor para la ciudad y un punto de encuentro para el público que busca "Música, cultura y emociones en el corazón de la Costa Brava".