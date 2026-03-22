Nueva manifestación del taxi en A Coruña contra la VTC: "Dejan un servicio, aún no se está bajando la persona que venía y ya está subiendo otra"

El sector del taxi en A Coruña ha anunciado una nueva manifestación contra las VTC. Las asociaciones mayoritarias, Teletaxi y Radiotaxi, han convocado un paro de dos horas para el próximo miércoles 25 de marzo. La protesta busca denunciar lo que consideran una intrusión de servicios como Uber o Cabify, que realizan servicios urbanos con total impunidad desde hace casi un año a pesar de no tener autorización.

Inacción municipal y 'efecto llamada'

Según explica Ricardo Villamisar, presidente de Teletaxi, la decisión llega después de intentar el diálogo con el gobierno local sin éxito. "Nosotros habíamos optado por el diálogo con la administración, con el concejo, y después de mantener diversas reuniones con ellos, no hemos avanzado nada", lamenta. Esta situación, denuncia, está provocando un "efecto llamada" que atrae a más vehículos de VTC a la ciudad, "porque saben que no se les va a sancionar de ninguna forma".

COPE Coruña Manifestación de taxis en A Coruña

Los taxistas observan cómo los VTC incumplen la normativa a diario, especialmente durante los fines de semana en puntos de alta demanda. "En el ocio nocturno o incluso en los alrededores de los centros comerciales, estamos percibiendo que dejan un servicio y aún no se está bajando la persona que venía en ese vehículo y ya está subiendo otra", detalla Villamisar. Con ello, se incumple tanto la precontratación obligatoria de 15 minutos como la subida del servicio a la plataforma digital.

Cumplimiento de la ordenanza

La principal exigencia del sector se dirige al gobierno local. "Lo único que pedimos es que hagan cumplir la ordenanza municipal y la ley 4/2013 de transporte público", subraya Villamisar. Se refiere a una normativa que el propio ejecutivo aprobó en septiembre y que, según recuerda, especifica que las autorizaciones de la Xunta son para servicios interurbanos, salvo que dispongan de una licencia municipal que "no la tienen en ninguna ciudad gallega".

La protesta del día 25 consistirá en un paro de 11:00 a 13:00 horas, durante el cual una gran caravana de taxis recorrerá la ciudad. Partirá del Millenium y terminará en la explanada de O Parrote. Durante la protesta se garantizarán los servicios mínimos a los usuarios.

El recorrido de la manifestación será: Obelisco Millennium, Ronda de Outeiro, . Pérez Arda, Ramón y Cajal, Casa del Mar, Primo de Rivera, Plaza Ourense, Cantones, Marina y Puerta Real.

La subida del gasóleo, otro frente abierto

A la problemática de las VTC se suma el ahogo económico por la escalada del precio del combustible, con más de un centenar de gasolineras en Galicia con el litro por encima de los 2 euros. Villamisar señala que llenar el depósito es ahora unos 30 euros más caro: "Cuando antes nos costaba sobre en torno a 90 euros, esta última vez, en mi caso, me ha costado 125". Con tarifas reguladas que solo se revisan anualmente, el sector está asumiendo la subida con pérdidas directas en la facturación.

Noela Bao Gasolinera del polígono de Pocomaco

Sobre la rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10% que plantea el Gobierno, el sector se muestra escéptico. Ricardo Villamisar considera que es una medida insuficiente ante una subida de 50 céntimos por litro y aboga por otras medidas de mayor calado. "Esto es un parche que nos va a seguir repercutiendo", sentencia.