Agenda de A Coruña jueves, 26 de marzo de 2026

La agenda de este jueves nos ofrece opciones musicales y culturales. En cuanto a estas últimas, en la Librería Lume, a las siete, se presenta el libro de María Solar ‘As malas ideas’. La autora estará acompañada por la productora y fundadora de Vaca Films Emma Lustres. Y habrá lectura dramatizada de Xosé Antonio Touriñán.

Desde hoy puede verse en la Fundación Barrié la muestra: "LALIQUE. La belleza en el art nouveau y el art déco". Se trata de la mayor exposición organizada hasta la fecha en España sobre la obra de René Lalique, maestro del art nouveau y el art déco, que redefinió la relación entre arte, diseño e industria.

La Diputación de A Coruña conmemora el Día Mundial del Teatro con la representación hoy de la pieza ‘Nortear’ en el Teatro Colón a las ocho. Los precios de las entradas oscilan entre los cuatro y los ocho euros.

Noela Bao Teatro Colón de A Coruña

Ante la expectación generada por el estreno mañana en el Palacio de la Ópera del primer musical de la Orquesta Sinfónica de Galicia Lúa Musical, ante esa expectación, se abre una nueva función para hoy a las ocho.

En la Sala Mardi Gras, a partir de las nueve, hay Rock Jam, con entradas a cinco euros. Y en el Garufa Club, a las nueve y media, Almas de Cántaro.

Hoy se ha abierto al público en general la venta de entradas para el concierto que Vetusta Morla ofrecerá en el Coliseum el 7 de noviembre en su gira de regreso ‘Gira de vuelta. Canciones de ida’. Pueden adquirirse en la web oficial del grupo.

El Real Club Náutico de A Coruña acoge a las ocho la presentación del libro ‘Cirujanos en la cocina’, de Alberto Martínez Isla y José Quiñones Sampedro.

En el Forum Metropolitano, a las ocho se proyecta La memoria infinita de Maite Alberdi, en la Sala Marilyn Monroe, con entradas a dos euros en ataquilla.com. Y, a la misma hora, en la sala Fernando Rey, ‘Miss Carbón’, de Agustina Macri.

En la Filmoteca de Galicia, a las seis puede verse ‘El soldado americano’, de Fassbinder, y a las ocho y media, Blue Moon, de Richard Linklater.

La Casa de las Ciencias organiza talleres formativos sobre la observación del eclipse de sol, orientados a profesorado y profesionales socioculturales. Esta tarde, de cinco a siete, se celebra el primero de ellos. Cada actividad comenzará con una sesión de planetario, donde se explica la geometría de los eclipses y se indicarán los mejores lugares para ver el del próximo 12 de agosto.

Los dinosaurios continúan invadiendo Marineda City. Hoy, mañana y el sábado, se celebran esos Jurassic Days con figuras hiperrealistas de gran formato y animadas para interactuar con los visitantes. Los dinosaurios estarán en la zona de la plaza Emilia Pardo Bazán, en la planta 0 del centro comercial.

En la comarca

Fuera del término municipal de A Coruña, el edificio de Servizos Múltiples de O Burgo acoge a las siete la presentación del libro ‘Viñetas en Vegliota’, del autor Uxío Pérez López.

En Betanzos, en el local Lar de Unta, a las ocho hay una nueva sesión del Cineclube: Reflexos do Amor Escuro.