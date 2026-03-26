Mozart y Eslava se dan la mano en Baluarte en un concierto sinfónico único: "Va a ser un shock para la orquesta y para el coro"

La Federación de Coros de Navarra cerrará la próxima semana el Festival de Música Sacra de Pamplona con el concierto sinfónico coral “Misas

La Federación de Coros de Navarra presenta este martes, 31 de marzo, un concierto sinfónico en el auditorio Baluarte a las 20:00 horas. El programa une dos misas: la Misa de la Coronación de Mozart y una obra de Hilarión Eslava, interpretadas por cerca de 150 personas entre coristas amateur, la Joven Orquesta Sinfónica de Soria y solistas.

Unir lo universal y lo local

El director de la obra, Jesús Echeverría, explica que el proyecto tiene un doble objetivo. Por un lado, se busca la "recuperación del patrimonio musical navarro", poniendo en valor la figura de Eslava, y por otro, "ofrecer al público obras más universales". De esta forma, se combina "la élite musical universal junto con la música muy buena más nuestra", como ya hicieron el año pasado con compositores como Bruckner.

El vínculo entre ambas piezas, según detalla el director, es que fueron compuestas con 100 años de diferencia y están relacionadas con la Semana Santa o la muerte. La de Mozart, aunque festiva, "la compuso justo antes de Semana Santa, para la Semana Santa de 1779". Un siglo más tarde, en 1878, Eslava compuso su misa de difuntos por el fallecimiento de la reina María de las Mercedes de Orleans.

La música coral pertenece a la ciudadanía, y son las voces amateur quienes la mantienen viva" Jesús Echeverría El director de la obra

Del eco de la catedral a un auditorio seco

La interpretación busca la máxima fidelidad histórica, según Echeverría. "Cuando hago Mozart, lo hago en el estilo que creo que se hacía en su época, y cuando hago Eslava, lo hago en el estilo que creo que se hacía en su época", afirma. Este rigor se extiende a detalles como la pronunciación del latín, que era distinta en el Salzburgo de 1779 y en el Madrid de 1878.

El concierto de Pamplona supone, además, un reto acústico, ya que el día anterior la formación actúa en la catedral de Soria. El cambio de un espacio con una gran reverberación a la acústica seca de Baluarte "va a ser un shock para la orquesta y para el coro", anticipa el director, lo que obligará a los músicos a estar "muy atentos" e "improvisar sobre la marcha".

Va a ser un shock para la orquesta y para el coro" Jesús Echeverría El director de la obra

La cultura coral, a pulmón

Carlos Gorricho, presidente de la Federación, reivindica el papel de los coros no profesionales. Gorricho subraya que "la música coral pertenece a la ciudadanía, y son las voces amateur quienes la mantienen viva". Además, destaca la función social de estas agrupaciones, que sirven como punto de encuentro y motor cultural.

Sin embargo, el presidente de la Federación lamenta la falta de apoyo institucional. "No llegamos", asegura Gorricho, quien califica de "complicado" el acceso a ayudas que, en su opinión, deberían ser más estables y predecibles para poder desarrollar la actividad cultural de manera adecuada.

El concierto es fruto de la colaboración con el Ayuntamiento de Soria y la Joven Orquesta Sinfónica de Soria. Esta unión de esfuerzos ha sido un éxito y ya se piensa en el futuro, con la idea de extender el proyecto a Aragón en próximas temporadas y seguir llevando la música coral a todos los rincones.