Manuel tiene un taxi Tesla en A Coruña: “Por tres euros, voy a Oporto”

La vida de Manuel Pareja ha estado ligada a un volante desde hace décadas. De pequeño, cogía mapas militares y se iba a atravesar montes en un Peugeot. A los 20 llevó un camión por primera vez. 30 años después, han pasado por sus manos autobuses, máquinas excavadoras, motos o coches. Conducir para este valenciano afincado en Galicia no solo es su trabajo, también su hobby. Lleva 15 en el sector del taxi, y, desde hace un año y tres meses, conducir, para Manuel, es estar en silencio

Manuel es el propietario de uno de los 7 taxis eléctricos de los más de 500 que hay en A Coruña. Subirse a su Tesla Model Y sorprende a quien, como la mayoría, todo lo que sabe del coche eléctrico es por las noticias. Y al final, aunque no encienda ni la radio, los viajes de este conductor siempre están llenos de preguntas.

Conducir en silencio, pero con muchas preguntas

“Hoy ha subido una persona ciega y el señor me decía: '¿Esto qué coche es?' Y le digo: 'pues es un eléctrico, es de la marca Tesla'. 'Ah, nunca había subido en un eléctrico, qué sensación, no se escucha nada'. Este señor desarrolla más el sistema auditivo y le sorprendía no escuchar el motor”. Esta es una de las anécdotas recientes que atesora Manuel, pero no la única, ni mucho menos. “En cada servicio, todas las personas, como es algo novedoso, te hacen infinidad de preguntas. Te están haciendo preguntas todo el día sobre autonomía, tiempos de carga, averías...”,asegura. Hay muchas dudas, empezando por cómo abrirlas puerta sin una manilla aparente.

Nosotros, no vamos a ser menos. Queremos saberlo todo sobre este coche que no tiene cuadro de mandos ni cuentarrevoluciones, sino una gran pantalla que va detectando todo lo que se ve alrededor:

“Es como un móvil realmente. Aquí se gestiona todo”, comenta mientras señala la pantalla. Sigue señalando funciones como que “puedes crear una red Wi-Fi dentro del coche. Yo ahora le digo a la gente que esto es como un móvil con ruedas, se gestiona todo así desde la pantallita esta”. Mientras sigue la charla, sale un aviso: “actualización disponible”. Como en cualquier smartphone.

La batería como unidad de distancia

Hasta aquí, las prestaciones pueden ser similares a un coche último modelo, pero aquí, no hay gasolina ni gasoil, sino una pila de carga, en la pantalla, que indica cuánta batería queda. Manuel se ha acostumbrado tanto a este sistema, que mide las distancias en porcentajes y no en tiempo o kilómetros. “Me ha acostumbrado a trabajar con este sistema de medición”, confiesa. De este modo, “sé que con un 20% llego a Santiago y con un 43% casi llego a Vigo porque consumo un 50%”

Así, sabe que ir al aeropuerto de Lavacolla desde A Coruña cuesta un 22% de batería. A la vuelta, un 15% porque hay menos cuestas “y el coche va casi en punto muerto”. Un coche como el suyo, con una batería de 75 kilowatios, puede llegar a hacer 460 kilómetros en trayectos cortos, de ciudad. En carretera, hasta unos 300 de un tirón.

Y, sí, ya ha hecho unos cuantos viajes largos. Todo es cuestión de parar a tomar un café. Por ejemplo, si tiene que ir en Valladolid, busca un punto de carga intermedio y “con esos quince minutos que yo llego, conecto la manguera al punto de carga y entramos al bar” y, en lo que se remueve un café con leche recién servido, “a los quince minutos le dices al cliente. Mire, ya podemos marchar. Y el cliente se queda sorprendido porque dice: ¿ya? ¡si aún apenas me he tomado el café! Dice, ¿Pero está usted seguro? Y le digo: sí, a podemos marchar cuando usted quiera “

¿Cuánto cuesta llenar el depósito de un coche eléctrico?

El precio de la electricidad y el tiempo de carga dependen de la potencia del cargador. Llenar el depósito, digamos, le puede costar a este taxista 20 euros en los surtidores pero es todavía más rentable si lo carga en casa. Eso es “lo interesante” porque “yo en casa cargo a 0,05 céntimos el kilovatio. Es muy poco. Cargar una batería me cuesta tres euros”

Noela Bao Cargador eléctrico en el garaje de Manuel

Y, ¿cuánto dan esos tres euros? “Por tres euros voy a Oporto. Me sale muy rentable, más que un coche de combustión”, calcula. A la vuelta, “ya no tengo más que cargar en cualquier cargador, me gasto 25 euros, vuelvo a A Coruña y ya está”. Sigue saliendo a cuenta.

¿Compensa comprar un coche eléctrico?

A quien piense en comprar un eléctrico, Manuel le recomienda pensar en el tipo de desplazamientos que hace. Para la mayoría de la gente, una autonomía de 200 kilómetros “le dura toda la semana” si su uso es “Ir al Marineda, a por los niños al colegio, etc”. Desmiente eso de que con los eléctricos no se puede viajar, al contrario. “Viajo a todas partes. He ido a Granada, a Jaén, a Oporto, a Santander, a Valladolid... a media España. Hay que planfiicar el viaje, los puntos de carga, etc”.

Y otra de las cosas para la que es obligatorio informarse es “si en su garaje se puede instalar el punto de carga”. La instalación ronda los dos mil euros, pero “lo vas amortizando con el paso de los meses y los kilómetros y es una inversión que te queda ahí”. Él está encantado con la experiencia, pero le gusta estar a la última y sabe que no será su último coche. A día de hoy, el siguiente que compre será eléctrico porque “tendrá más autonomía que este, más rápido de carga...”. No obstante, no se cierra a nada porque “todo avanza muy rápido. Igual dentro de unos años es hidrógeno la combustión que quieren los políticos”.

¿Dónde se repara un coche eléctrico?

En algo más de un año, no ha tenido ninguna avería. Para reparaciones de chapa y pintura, vale cualquier taller, pero, para algo “muy técnico” hay que ir a la casa, que en este caso “está en Vigo”. “Con otro tipo de coche tenía que haber cambiado aceite, filtros, etc”, señala.

Con todo, el mayor escollo que ve Manuel a esta tecnología es, precisamente, no disponer de un sistema de carga unificado. Cada compañía tiene su propia app, y manejarlo todo, puede resultar engorroso:

De un año a esta parte, ve cómo cada vez se instalan cargadores en carretera. En ciudad de A Coruña, hay puntos en algunas gasolineras, parkings o incluso empresas, como muchas del polígono de Agrela. Teresa Firvida es la gerente de esta zona empresarial. “Desde la asociación estamos en contacto con el ayuntamiento y pensando en cómo poder promover que puedan utilizar espacios en la vía pública para establecer estos puntos de recarga". Y es que, por espacio, “no todas las empresas tienen la capacidad de incorporar en sus instalaciones estos puntos”,

Lo que quedó sin uso fue la red de cargadores eléctricos que instaló A Coruña en varios puntos de la ciudad en 2011. Se inauguraron cuando todavía no había coches y hoy en día, están abandonados y sin uso.

Noela Bao Cargadores eléctricos abandonados en A Palloza (A Coruña)

Manuel señala uno al pie del Centro de Interpretación de la Torre de Hércules: “se instalaron cuando prácticamente no se hablaba ni del coche eléctrico” y, sin embargo “nunca han funcionado y siguen puestos. Es una pena porque, ya que están puestos, se podría realizar una labor de mantenimiento y ponerlos a funcionar porque están instalados”, lamenta. La empresa energética que figura en los rótulos, actualmente, ya no existe con ese nombre.

Cada vez más opciones

No todos los eléctricos son como este modelo de Tesla, que ronda los 50.000 euros. Actualmente, hay coches urbanos eléctricos desde unos 20.000 euros que permiten, más que de sobra, moverse por ciudad.

La mayoría de clientes ahora opta por coches con electrificación, aunque el sistema que se lleva la palma, de momento, es el de los híbridos. Es lo que nos dicen desde Hyupersa Finisterre Motor de A Coruña.

Archivo - Logo de Hyundai.

“Los hay de todos los bolsillos”, comenta el gerente del concesionario, Francisco Zabaleta. Pone como ejemplo su nuevo modelo, el Hyundai Inster, un SUV urbano 100% eléctrico.

Francisco Zabaleta es el gerente de Finisterre Motor e incide en la importancia de disponer de más ayudas como el Moves o el Plan Renova de la Xunta para poder poner al día el parque móvil de Galicia. ”Es fundamental y en Galicia especialmente porque la antigüedad del parque es muy elevada”, en torno a los “16-17 años”,