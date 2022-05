Oleiros es el ayuntamiento más rico de Galicia

El ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) vuelve a ser el municipio más rico de Galicia. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), posee la renta por habitante más alta de la comunidad, de 16447 euros.

Así consta en los datos de indicadores urbanos que ha publicado el lunes el INE, correspondientes al año 2021. El consistorio oleirense se situaría en el puesto número 23 del ránking español de municipios con mayor renta. El listado lo encabeza Pozuelo de Alarcón, con una renta per capita de 26367 euros. La media nacional es de 12292 euros.

A CORUÑA, MÁS RICA QUE VIGO

La estadística hecha pública por el INE revela también que A Coruña es la segunda ciudad gallega más rica. Su renta media por habitante se sitúa en 14536 euros, por detrás de Santiago de Compostela, cuyo valor medio asciende a 14636 euros.

Ambos concellos se sitúan entre los 50 municipios con mayor renta per cápita. En ambos casos superan a la gran ciudad del sur de Galicia: en Vigo (Pontevedra) la tasa es de 12932 euros.

DÉCIMA ÁREA URBANA FUNCIONAL DE ESPAÑA

El índice correspondiente a 2021 sitúa el área funcional de A Coruña, que engloba un territorio con 422616 habitantes, como líder de la clasificación gallega. Calcula una medida de renta de 13955 euros por habitante y año, lo que la sitúa en décima posición en toda España.

En cuanto al resto de municipios del entorno de A Coruña con más de 20000 habitantes, destaca Culleredo, con 12815 euros por habitante anuales. Le sigue Cambre, con 12600 euros, y Arteixo, cuya renta es de 11539 euros.

El municipio de Carballo (A Coruña) es el tercero de Galicia con menor renta per capita de España, por detrás de Lalín y Marín, en Pontevedra. La cifra se sitúa en 10853 euros anuales. No obstante, Galicia no cuenta con ningún municipio entre los 50 con menor renta por habitante de España.