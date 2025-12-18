Eva Acón, exconcejala del PSOE de A Coruña que denunció a Inés Rey: "Me enervó que liderase un manifiesto denunciando el acoso"

El PSOE de Galicia se enfrenta a un nuevo revés con la presentación de dos denuncias por presunto acoso laboral contra la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y su número dos, José Manuel Lage Tuñas. Las denuncias han sido interpuestas a través del canal interno del partido por dos exconcejalas socialistas, Eva Martínez Acón y Esther Fontán, que reactivan la cuestión cinco y tres años después, respectivamente, de haber sufrido gritos, insultos o trajo vejatorio.

Relato de las presiones

Eva Acón, exreponsable de la agrupación local del PSOE, era concejala de Empleo en A Coruña y en 2020 le retiraron sus competencias por, supuestamente, su nula dedicación al cargo. Ha relatado a COPE que el momento más grave se vivió durante una reunión con todos los concejales, donde asegura que "el intercambio de insultos fue importante". La exconcejala afirma que el conflicto se originó por su reclamación para que los cargos públicos cumplieran con las aportaciones económicas al partido, una obligación recogida en el código ético.

Asegura que vivió una serie de descalificaciones como "te la rascas a dos manos, que se te meta en la puta cabeza que quien manda en el PSOE de A Coruña es Inés Rey, tienes un Sueldo Nescafé, para estar en las listas hay que tener nivel". A partir de ahí, la acusaron de "deslealtad".

Según su testimonio, se le planteó un ultimátum: o miraba "para otro lado" con el tema de las aportaciones, o le retirarían las competencias y el sueldo. "Al final, efectivamente, fue eso lo que hicieron", ha explicado Martínez Acón. Ante la amenaza, ella se ratificó en su deber como secretaria general de velar por el cumplimiento de los estatutos.

Tras comunicar la situación a la militancia, la exconcejala denuncia haber sufrido un "escarnio público" a través de una carta de la alcaldesa en la que, según relata, se la calificaba de "desleal" y "vaga". Martínez Acón, que es autónoma y familia monoparental, ha subrayado el "malestar emocional y personal" que le provocó este ataque a su "honorabilidad, incluso a nivel profesional".

La decisión de denunciar ahora

Martínez Acón ha explicado por qué no acudió a la vía penal en su momento. Tras consultarlo con una abogada, lo descartó por "las consecuencias negativas que iban a tener" en su vida profesional y el "desgaste psicológico, personal y emocional" que le estaba provocando la situación. Sin embargo, sí utilizó los cauces internos del partido para denunciar los hechos.

El detonante para reactivar la denuncia ha sido, según sus palabras, el malestar que le generó ver a una de las personas que presuntamente la acosó "liderar un manifiesto, precisamente denunciando el acoso". "No puedes abanderar algo, precisamente cuando tú estás haciendo exactamente lo mismo", ha sentenciado. Su objetivo, afirma, es "evitar que haya más personas que sufran estas condiciones" y recibir una disculpa pública, ya que "nadie ha pedido disculpas públicamente, y continúa ese tipo patrón que se está repitiendo, pues con más mujeres".

La denuncia por acoso ha sido presentada contra Inés Rey y José Manuel Lage Tuñas, ya que, según Martínez Acón, "los dos fueron los que realmente hicieron las presiones". Además, ha confirmado que otra compañera, Esther Fontán, también ha presentado una denuncia por la misma vía tras haber sufrido "presiones notorias y evidentes", que culminaron en un ataque de ansiedad durante un pleno municipal por el que tuvo que ser hospitalizada.

Esther Fontán abandona su "perfil bajo"

Por su parte, Esther Fontán, que también acudió estos días al canal interno del PSOE, coincide con Acón en justificar que su indignación surgió al ver a la alcaldesa "enarbolar la bandera feminista" por el caso Tomé, una acción que considera hipócrita. Tras dos años de abandonar el consistorio y mantener un "perfil bajo", Fontán ha decidido dar "un paso adelante" para exponer una situación de supuesta hostilidad que, asegura, no solo no cesó con su marcha, sino que se ha recrudecido.

La exconcejala ha descrito cómo la "agresividad y los malos modos" por parte del entorno de la alcaldesa se recrudecieron tras su salida, y afectó tanto a compañeras de la corporación como a funcionarias, algo que considera "intolerable". Además, ha apuntado que esta situación le supuso "una situación anímica de una cierta debilidad, fragilidad".

DENUNCIAS previa sin respuesta

Fontán ha revelado que esta no es la primera vez que intenta alertar al partido sobre su situación. "Ya en abril del 22, después de unos sucesos bastante lamentables, envié una carta certificada al entonces secretario de organización, Santos Cerdán, manifestándole, pues, mi situación", ha explicado. La ausencia de contestación, asegura, le generó una profunda sensación de "impunidad y de indefensión".

Previamente, Eva Martínez Acón también puso en conocimiento de la Comisión de Ética del Partido su situación y llegó a oídos de Santos Cerdán. No hubo, relata, ninguna actuación por parte de su formación, de la que ambas son ahora militantes de base.

El Ayuntamiento habla de un ajuste de cuentas

Por su parte, el Ayuntamiento de A Coruña ha lamentado lo que considera "un uso espurio del canal" de denuncias del partido. En un comunicado, el gobierno local atribuye las acusaciones a un "ajuste de cuentas" de exconcejalas "por no haber repetido en las listas". La alcaldesa, Inés Rey, ha defendido que "no se puede confundir la discrepancia política con el acoso" y ha retado a las denunciantes a acudir al juzgado, sugiriendo que si no lo han hecho es porque "saben perfectamente que no hay nada que denunciar".

Entre las reacciones políticas, el PP exige a la Alcaldesa, Inés Rey, y al portavoz municipal, José Manuel Lage, "que no se escondan tras un comunicado de prensa y den la cara públicamente para dar explicaciones urgentes". Podemos A Coruña ha pedido la dimisión de Inés Rey y José Manuel Lage Tuñas, a los que acusan de "posibles actitudes mafiosas” con el comportamiento relatado por las exconcelas

Comunicado íntegro de Inés Rey sobre las denuncias por acoso

"Es una lástima que un canal interno que surgió para defender a víctimas reales lo usen determinadas personas para fines que nada tienen que ver con esto. En el fondo, quien hace un uso espurio del canal lo que está haciendo es atentar contra una herramienta útil contra determinados comportamientos machistas. Quien posea un mínimo de ética no recurriría a ésto porque en el fondo a quien daña es a las auténticas víctimas. Por otra parte, hasta donde yo sé, ese medio es un canal anónimo, y en este caso, por lo que cuentan, las denunciantes tienen nombre y apellidos. Las dos denunciantes han ostentado cargos en mi Gobierno, por lo que a nadie se le escapa que esta maniobra es también un ajuste de cuentas por no haber repetido en las listas. No se puede confundir la discrepancia política con el acoso. Quien no repite en unas listas, o discrepa en un gobierno, tiene otras vías y canales políticos para expresarse. Creo que se han confundido de medio: a donde tienen que ir es al juzgado, y si no lo han hecho esas personas, con las que hace años que no tengo ninguna relación, entiendo que es porque saben perfectamente que no hay nada que denunciar, y porque saben que en España la denuncia falsa es un delito. Ninguna denuncia falsa hará que deje de estar al lado de las víctimas y denunciando los casos de violencia machista y de acoso sexual, por mucho que haya personas que por esa causa intenten ahora actuar contra mí a través de un canal que precisamente tiene como función la defensa de las mujeres. Si lo que pretenden es que me calle, no lo van a conseguir. Nadie me callará en mi defensa de las víctimas de acoso"