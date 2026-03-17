Lorca inicia la gran transformación de su centro urbano para la Semana Santa

El Ayuntamiento de Lorca ha iniciado la retirada de los semáforos y el resto del mobiliario urbano de un tramo de la avenida Juan Carlos I para el montaje de las tribunas de Semana Santa. La ciudad se prepara así para sus días grandes, declarados de interés turístico internacional.

La zona afectada es el tramo entre el Óvalo de Santa Paula y Huerto Ruano, donde comenzará el viernes el montaje de más de 10.000 sillas. Esta actuación implicará el estrechamiento de la calzada y la anulación de los pasos de peatones regulados.

Cortes de tráfico y seguridad

La avenida Juan Carlos I quedará cortada al tráfico desde el Óvalo, excepto para autobuses urbanos. Los vehículos de carga y descarga tendrán acceso de 10 a 12 horas, y los usuarios de vados deberán usar una tarjeta de autorización que se recoge en la Policía Local.

El concejal de Seguridad y Tráfico, Juan Miguel Bayonas López, ha solicitado “a conductores y peatones precaución en la zona de montaje”. Agentes de la Policía Local vigilarán los itinerarios para garantizar la seguridad, con especial presencia en las horas de mayor afluencia.

Pedimos precaución a todos para posibilitar agilizar estos trabajos" Juan Miguel Bayonas Concejal de Calidad Urbana, Seguridad y Tráfico

Una operación logística compleja

El edil ha descrito los preparativos como una “labor intensa”, ya que no solo se retiran semáforos, sino también “la cartelería, mupis, maceteros, bancos… que pueden interferir la instalación”. Este despliegue de maquinaria y operarios requerirá la colaboración ciudadana.

Como parte de la reorganización, los contenedores soterrados de la avenida serán clausurados y se instalarán nuevas unidades en las calles aledañas para no afectar al servicio de recogida de residuos de los vecinos.

Fechas y horarios clave

El montaje de las tribunas comenzará este viernes a las 7:00 horas. Bayonas ha señalado que, aunque los vecinos están acostumbrados, es importante recordar las fechas: “Para los lorquinos estas actuaciones no son nuevas. Están acostumbrados a estos requerimientos”.

El acceso a los vados quedará totalmente interrumpido desde las 8:00 del 1 de abril hasta las 8:00 del 4 de abril, Sábado Santo. La tarjeta de autorización para residentes se puede recoger en las dependencias de la Policía Local.