Un veterano árbitro le da la razón a De Burgos Bengoechea por conceder el gol del Mallorca: "Es un contacto de fútbol, el VAR sólo debe intervenir en un error claro y manifiesto"

Ha sido sin duda la acción más comentada del fin de semana. Ocurría en Son Moix en el Mallorca-Espanyol, un partido con mucha tensión porque los locales estaban en descenso y buscaban reencontrarse con la victoria tras una racha de cinco encuentros sin ganar.

Los bermellones tuvieron que remontar tras el buen gol de Pickel para el Espanyol en la primera parte. En la segunda, el Mallorca metió otra marcha, pero también hubo acciones que condicionaron el desarrollo del partido y abrieron el debate. Primero la roja de Pickel, en un principio amarilla pero una vez vista en el monitor, el colegiado Ricardo De Burgos Bengoechea cambiara a roja, era una entrada con tacos por delante que impactaba peligrosamente en el tobillo de Mascarell.

Sin embargo, la acción más polémica sucedía unos minutos después. En un ataque del Mallorca, Samu Costa intenta tirar a puerta en la frontal del área, llegaba Urko González de Zárate a intentar evitarlo. En ese lance, tocaba la pelota el espanyolista y Costa no golpeaba la pelota, con De Burgos justo delante de la jugada perfectamente situado. El colegiado lo veía como un lance normal de fútbol, incluso abre los brazos dando continuidad a la jugada. El rechace lo aprovechaba Pablo Torre para marcar el gol del empate 1-1.

De Burgos era avisado por López Toca desde el VAR, apreciaba falta de Costa por golpear el pie de Urko González de Zárate, como se ha podido escuchar en el audio de VAR. La revisión fue muy larga porque De Burgos le pide una imagen nítida en la que se vea el contacto de Costa con Urko. Se intuye el contacto pero no acaba de verse nítidamente y tampoco la intensidad del contacto, o que ese contacto sea punible. De hecho, en Tiempo de Juego en plena revisión y aunque Paco González y Tomás Guasch tenían muy claro que debía anularse el gol, Fernando Morientes acababa diciendo que no se veía claramente ese contacto, aunque al principio se había mostrado convencido de que se iba a anular.

Lo cierto es que tras una revisión muy larga, De Burgos decide conceder gol al no sacarle de dudas ninguna imagen. "Chicos, yo con estas imágenes no lo tengo claro, voy a mantener el gol", dice De Burgos.

Reacciones.-

Como era de esperar, esto ha provocado una catarata de reacciones, la del Espanyol comprensible porque llevan una segunda vuelta en la que se sienten perjudicados. En general ha habido unanimidad en los análisis arbitrales en hablar de un gran error del colegiado vasco.

Curiosamente, uno de los analistas que inicialmente veían claro error en dar el gol, unas horas después tenía algunas dudas, como es el caso de Pavel Fernández (Teledeporte, Radio Marca, Iusport), tras ver reiteradamente las imágenes: "comienzo a tener dudas", dice el analista arbitral.

En el fútbol, como es sabido, no todo contacto es falta, no todo contacto evita al rival seguir en el juego y lo que se comprueba cada semana es el debate que generan todas las decisiones arbitrales, más aún desde que existe el VAR.

Lo que hubiera finalizado como un lance del juego en caso de no haber VAR, con el colegiado perfectamente situado, se convierte en otra cosa desde el momento en el que se revisa con un monitor.

En Deportes Cope Baleares, uno de los árbitros de más larga trayectoria en el Comité Balear con más de tres décadas arbitrando, Ramón Mulet Pacis, es muy claro en su análisis: "estamos en una acción típica de disputa de la posición del balón, hay que valorar dónde se encuentra el árbitro, está perfectamente situado a escasos dos metros de la jugada. Samu Costa protege el balón el jugador rival intenta anticiparse y se produce ese choque, que es normal en el juego. No hay zancadilla, no hay un empujón ni una acción imprudente. No todo contacto es falta en el fútbol, para sancionar una falta tiene que haber precisamente una acción imprudente o ilegal. El árbitro valora que es un contacto propio del fútbol. Qué sentido que Samu haga una falta ahí cuando él es el que iba a lanzar. El árbitro está cerca e interpreta que es un contacto propio. Y, además, el VAR sólo puede intervenir en un error claro y manifiesto. En una jugada tan clara con el árbitro tan cerca, el VAR no puede corregir esa decisión de campo. El gol por lo tanto se ha validado correctamente, es una disputa normal en el juego. Que para los aficionados del Espanyol será una falta clamorosa...pero no todo contacto es falta. Los que están ahí son profesionales, lo ha revisado, no ha visto una imprudencia para pitar la falta. Repito, no todo contacto es falta, mi interpretación por lo tanto es que está bien concedido el gol".