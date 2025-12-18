Denuncian por acoso laboral a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, dos exconcejalas del Ayuntamiento

Dos exconcejalas socialistas del Ayuntamiento de A Coruña han presentado denuncias internas por separado contra la alcaldesa Inés Rey y el concejal de Hacienda, José Manuel Lage, por presunto acoso laboral. Las denuncias, que recogen situaciones de "gritos, insultos, malos modos, trato vejatorio y menoscabo de la dignidad", han sido tramitadas a través del canal interno de denuncias del PSOE, que se gestiona desde Ferraz.

Las denunciantes son las exediles Eva Martínez Acón y Esther Fontán

Las dos políticas socialistas, Eva Martínez Acón y Esther Fontán, formaron parte del gobierno local en el mandato anterior, entre 2019 y 2023. Según detallan en sus escritos, ambas se apartaron de sus tareas debido a la situación generada tanto por la regidora socialista como por su número dos en el consistorio coruñés.

Una de las exconcejalas asegura que ya en 2022 puso su situación en conocimiento de la dirección del PSOE en Madrid mediante una carta a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización. "No te puedes llegar a imaginar la angustia que me asaltaba cada vez que mi secretaria me anunciaba una llamada de la alcaldesa, Inés Rey, o cuando su nombre aparecía registrado en las llamadas de mi teléfono móvil", relata en el texto.

Concello de A Coruña Inés Rey, con el bastón de mando tras su investidura en 2019

En su denuncia, Acón también recuerda una reunión en 2020 "con todos los concejales en la que durante una hora y media sufrí todo tipo de presiones e insultos: '''Eres una vaga, te la rascas a dos manos, tienes un sueldo Nescafé, para ir en listas hay que tener nivel, que se te meta en la puta cabeza que quien manda en el PSOE es Inés'''". Tras este episodio, fue apartada de sus funciones en el ejecutivo municipal.

La respuesta de Inés Rey

Ante estas acusaciones, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha emitido un comunicado en el que lamenta que "un canal interno que surgió para defender a víctimas reales lo usen determinadas personas para fines que nada tienen que ver con esto". La regidora califica la maniobra como un "ajuste de cuentas" por no haber repetido en las listas electorales.

Rey ha defendido que "no se puede confundir la discrepancia política con el acoso" y ha invitado a las denunciantes a acudir "al juzgado". "Si no lo han hecho esas personas, con las que hace años que no tengo ninguna relación, entiendo que es porque saben perfectamente que no hay nada que denunciar", ha señalado la alcaldesa, quien recientemente se querelló contra el portavoz del PP por unas declaraciones.

La alcaldesa Inés Rey, en los estudios de Cope Coruña

Crisis en el PSOE gallego

Este es el segundo caso de supuesto acoso que se denuncia en el seno del PSOE gallego en poco tiempo, tras el que afectó al alcalde de Barbadás. La situación se suma a la tensión que vive la cúpula socialista en Galicia por las denuncias de acoso sexual contra José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, un caso para el que la propia Inés Rey había pedido contundencia a la dirección del partido liderada por José Ramón Gómez Besteiro.

Una de las exediles explica que, aunque en su momento descartó la vía judicial por "las consecuencias negativas" y la "ansiedad, angustia y malestar emocional", ahora ha decidido dar el paso. "He tomado conciencia de la gravedad de la situación, que parece muy extendida, y, por ello, decido presentar esta denuncia", concluye en su escrito.