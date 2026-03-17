El Hujase Jaén Paraíso Interior encara un complicado fin de semana en la Superdivisión Femenina de tenis de mesa, con un exigente doble desplazamiento que marcará su devenir inmediato en la competición.

El conjunto jiennense afronta esta jornada con la necesidad de competir al máximo nivel ante dos rivales de entidad. Desde el club se destaca que será un reto de “máxima exigencia”, donde cada punto resultará determinante.

El primer enfrentamiento llevará al equipo a medirse a domicilio en un partido en el que será clave imponer su ritmo de juego y mantener la concentración desde el inicio. La igualdad prevista obligará a minimizar errores y aprovechar cada oportunidad.

Hujase Jaén Hujase Jaén Paraíso Interior afronta un exigente doble desplazamiento en Superdivisión Femenina

Sin margen de descanso, el segundo encuentro supondrá otro desplazamiento complicado, ante un rival con gran potencial competitivo. En este sentido, el club subraya la importancia de la “disciplina táctica”, la “estabilidad emocional” y la eficacia en los momentos clave del partido.

El Hujase Jaén Paraíso Interior confía en ofrecer una buena imagen y sumar resultados positivos que le permitan seguir avanzando en la clasificación de la Superdivisión Femenina, en uno de los tramos más exigentes del calendario.