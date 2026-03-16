Detienen por tercera vez a un falso marchante de arte por estafar más de 40.000 euros en obras

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un hombre por tercera vez en un año como presunto autor de un delito de estafa. El investigado, que actuaba como un supuesto marchante de arte, se habría apropiado de obras por un valor total que supera los 40.000 euros que recibía de sus clientes para su venta.

El engaño del falso perito tasador

La clave del engaño residía en su método para ganarse la confianza de las víctimas. El detenido se presentaba como perito tasador judicial especializado en pintura y utilizaba en los contratos un número de licencia profesional de una asociación a la que ya no pertenecía para aparentar credibilidad.

Las pesquisas de los investigadores confirmaron que el arrestado había sido dado de baja de la Asociación Nacional de Tasadores, Peritos y Mediadores en 2016, por lo que usaba una cualificación fraudulenta para que los propietarios le entregaran sus cuadros con la promesa de venderlos.

Obras de Romero de Torres y Perceval

La operación policial se inició tras la denuncia de un particular el pasado 16 de febrero, quien le confió cuatro obras valoradas en 1.150 euros, incluyendo piezas de Luis Cañadas y Cortés Alascio. Al no recibir el dinero ni recuperar los cuadros, acudió a la policía.

Este caso se suma a otros similares atribuidos al mismo individuo. La investigación ha logrado vincularlo con la apropiación de un lote de siete cuadros de Julio Visconti (valorado en 8.900 euros), una pintura de Julio Romero de Torres (tasada en 25.000 euros) y otra de Jesús de Perceval (6.250 euros).

El detenido fue arrestado el pasado 2 de marzo y el caso ya se encuentra en manos del Tribunal e Instancia, Sección Instrucción Plaza 1 de Almería.