DEPORTES COPE EN ALMENDRALEJO I 17 MAR 2026

El Extremadura UD ha desatado la ilusión en Almendralejo tras una victoria clave ante el líder, el Águilas, gracias a un gol de Zarfino en el tiempo de prolongación. Este triunfo sitúa al equipo ante un partido fundamental este miércoles contra el Melilla, donde una victoria los dejaría a solo tres puntos del primer puesto. Como ha afirmado el técnico David Rocha, si el equipo gana este encuentro, "aspirará a todo en esta temporada".

Un gol que lo cambia todo

El agónico tanto de Zarfino ha supuesto un enorme refuerzo anímico para la plantilla y la afición. Durante la primera parte, el Extremadura se mostró superior y generó varias ocasiones, pero se topó con un Águilas muy defensivo que, con un sistema 5-4-1, parecía dar por bueno el empate. El equipo visitante, pese a su condición de líder, decepcionó por su falta de propuesta ofensiva, fiando su suerte a su orden táctico y a la inspiración de su delantero.

Si la Extremadura gana, aspirará a todo en esta temporada" David Rocha Entrenador del CD Extremadura

El gol, que llegó en el minuto 94, hizo estallar al estadio Francisco de la Hera. La jugada, fruto de una segunda acción tras un córner, fue un acierto de estrategia y fe, con un balón de Cordero al segundo palo que Maikel devolvió al corazón del área para que Zarfino enviase la pelota a la red. El propio jugador confesó después que había tenido problemas físicos durante la semana, lo que añade más épica a su actuación.

Retos y decisiones clave para Rocha

No todo son buenas noticias para el técnico, que afronta el próximo partido con la importante baja de Marcos Manchón por un problema muscular. Considerado el "nexo de unión" del equipo, su ausencia obligará a buscar alternativas. Además, la falta de confianza de Frodo, quien erró una clara ocasión, contrasta con el buen momento de otros jugadores como Cordero o Cano.

El próximo rival, el Melilla, llegará al Francisco de la Hera en una situación desesperada. El equipo melillense está hundido en la clasificación, a siete puntos de la salvación, y viene de sufrir una dolorosa derrota. Se espera que el Melilla salga a buscar la victoria, ya que un empate apenas le serviría para mantener vivas sus esperanzas de permanencia.

Pinchi, un posible refuerzo de lujo

Mientras el equipo se centra en la competición, en el horizonte aparece la figura de Óscar Pinchi. El jugador sigue entrenando con el Extremadura y, aunque su fichaje no se ha concretado, la buena racha del equipo podría ser decisiva. Si se consigue la victoria ante el Melilla, su incorporación sería un refuerzo de lujo para afrontar el tramo final de la temporada y una hipotética fase de ascenso.