Paco Lobatón, sobre el caso Francisca Cadenas: "La familia tenía muy claro dónde había que buscar"

El vicepresidente de Quien Sabe Donde Global, el periodista Paco Lobatón, atiende a los medios en Hornachos

El periodista Paco Lobatón, vicepresidente de 'Quien Sabe Donde Global', ha visitado este viernes a la familia de Francisca Cadenas en Hornachos. Lo ha hecho tras confirmarse el hallazgo de sus restos óseos en el patio de una vivienda, un hecho que pone fin a una larga espera desde su desaparición en mayo de 2017. Lobatón ha admitido sentir "una emoción muy grande, porque lo que ha ocurrido es muy grande también".

Una "intuición" que no fue escuchada

Lobatón ha lamentado el tiempo que se ha tardado en resolver el caso, subrayando que la familia siempre tuvo una idea clara de dónde buscar. "La familia, los hijos de Francisca, tenían muy claro dónde había que buscar y, sin embargo, se tardó lo que se tardó", ha señalado el periodista, que ha calificado esta certeza como "algo más que una intuición".

A las personas no se las traga la tierra" Paco Lobatón Vicepresidente de 'Quien Sabe Donde Global'

El hallazgo de los restos, que ha llevado a la detención de dos vecinos, confirma las sospechas. Para Lobatón, "solo una acción criminal podía explicar una desaparición como la de Francis", ya que, como ha sentenciado, "a las personas no se las traga la tierra". Ahora, considera "es el momento del abrazo, de rodear a toda la familia" y al pueblo de Hornachos, que "ha demostrado ser una población solidaria".

Petición de justicia y respeto

De cara al proceso judicial, ha expresado su deseo de que "se haga justicia realmente" con los "presuntos autores de este crimen horrendo". El periodista ha reconocido que a la familia le queda por delante "un camino muy duro" y ha hecho un llamamiento a la prudencia a todas las partes implicadas.

Lobatón se ha dirigido directamente a los abogados defensores, pidiéndoles que "cumplan con su papel con profesionalidad, pero que procuren hacerlo también salvando la dignidad de la víctima y de su familia". También ha recordado a los medios de comunicación que "cualquier palabra puede tener un efecto doloroso", al tratarse de un caso que ha vivido "muy de cerca".

Finalmente, ha querido tener unas palabras de reconocimiento "a la UCO, a los investigadores que con tesón han ido desbrozando una historia tan complicada y tan tremenda en el fondo y en la forma".