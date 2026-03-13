La familia de Rosalía Cáceres, desaparecida en Cáceres, pide a la UCO que investigue su caso

La familia de Rosalía Cáceres Gómez, de 75 años, desaparecida el 25 de mayo de 2020 en las inmediaciones de Bohonal de Ibor (Cáceres), ha pedido que su caso sea revisado por personal especializado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para intentar abrir nuevas vías de investigación.

En un comunicado, los familiares han expresado su "inmensa alegría y satisfacción" por el reciente esclarecimiento del caso de Francisca Cadenas. Consideran que supone "un descanso para su familia" y abre "un hilo de esperanza para el resto de familias de desaparecidos de larga duración".

Cuatro años de desamparo

Sin embargo, la alegría por la resolución de otros casos se mezcla con un "sentimiento encontrado de profundo dolor, desamparo y abandono" ante la falta de avances en su propia causa. Según la familia, con el paso del tiempo no se han producido "movimientos, avances ni resultados" que alimenten la esperanza de esclarecer qué le ocurrió a Rosalía.

Casos como el nuestro pase de puntillas, como si existieran casos de segunda categoría que no importaran a nadie" Familia de Rosalía Cáceres

Este estancamiento ha debilitado sus expectativas de que el caso pueda resolverse con los medios actuales. "Sentimos además, que no todos los casos crean la misma alarma social, sin que exista un culpable o motivo aparente que lo justifique, haciendo que casos como el nuestro pase de puntillas, a pesar de nuestros esfuerzos por darle visibilidad, como si existieran casos de segunda categoría que no importaran a nadie", han subrayado.

Un llamamiento a la UCO

Por todo ello, han realizado un "llamamiento desesperado" para que la investigación sea asumida por un equipo especializado de la UCO. El objetivo es que se analicen nuevas hipótesis y posibles líneas de trabajo distintas a las que se han seguido hasta ahora sin éxito.

Los familiares confían en que un equipo experto en casos complejos podría encontrar nuevos indicios para impulsar el caso. Han apuntado también que la reciente resolución en Extremadura de desapariciones como las de Manuela Chavero y Francisca Cadenas podría permitir identificar similitudes o características que ayuden a avanzar.