Horario y dónde ver y escuchar el Córdoba CF- Real Sociedad B de la jornada 30ª de Liga Hypermotion

El Córdoba necesita recuperar en El Arcángel la senda de la victoria tras cuatro derrotas consecutivas y poder seguir así albergando esperanzas de mirar hacia la parte alta de la clasificación. Iván Ania podría repetir once, aunque recupera también para la cita a Kevin Medina y puede que a Del Moral.

El rival, el conocido como Sanse, lleva una magnífica racha de resultados para ser un recién ascendido: ha ganado cuatro de sus últimas cinco citas. Además, llega tras vencer al potente Castellón 4-2. Cuenta en sus dos filas con dos delanteros muy peligrosos como Carrera y Ochieng y, además, propone un fútbol muy ofensivo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL CÓRDOBA-REAL SOCIEDAD B

El partido Córdoba-Real Sociedad B lo podrás seguir este miércoles desde las 13:50 Horas con la narración de Toni Cruz en el Tiempo de Juego de COPE Córdoba en el dial 1215 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Córdoba y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE Córdoba. También en la pestaña correspondiente de audio de la retransmisión de Movistar +.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. Además de las plataformas de PTV, Golstadium y Olin.