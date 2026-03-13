Lema y bufandeo propuesto por la Red Granadinista en el partido Granada CF-FC Andorra

La Red Granadinista, grupo de trabajo creado el pasado mes de octubre, en el que se integran abonados y empleados del club para dinamizar socialmente la entidad, ha propuesto una acción especial de animación. Piden entonar un cántico tras el himno con el lema: "Es nuestro compromiso, seguirte donde estés". Además, proponen un bufandeo.

En lo deportivo no hay muchas novedades en torno a la situación del Granada, al menos hasta que Pacheta ofrezca antes del partido más información. Se desconoce el estado de los lesionados, más allá de que es posible que Babá esté a disposición, pese a retirarse con molestias en el último entrenamiento. Son duda jugadores como Astralaga, Rubén Alcaraz y Alemán, y se recupera a Casadesús. Hoy ni tan siquiera podemos adelantar una alineación porque son muchas las dudas y no es posible conocer si el equipo volverá a jugar con tres centrales o si el técnico continuará depositando su confianza en Arnaiz como delantero centro y en Trigueros como titular.

andorra

En el Andorra son baja por sanción Justin García, Marí Vila y Theo Le Normand, además de los lesionados Manuel Nieto, Álex Calvo y Edgar González. Vuelve tras sanción Villa Hermosa. El once más probable estará compuesto por: Jesús Owono; Carrique, Gael Alonso, Diego Allende, Imanol; Molina, Marc Doménech y Villahermosa; Kim Min-su, Cerdá y Laureano de León.