Escolares de Avilés conectan con la Antártida para conocer la labor de la base española Gabriel de Castilla: "Es una realidad que no conocían"

Los alumnos del Colegio Marcelo Gago de Avilés han emprendido un viaje figurado a la Antártida para conocer de cerca la labor de los científicos españoles. La iniciativa ha ilusionado a los estudiantes al mostrarles "una realidad que no conocían", según ha explicado el director del centro, Javier Sarasola, en COPE Avilés. Durante la charla, los investigadores les han descrito la ubicación de la base, situada en un volcán inactivo, y la fauna de la zona.

Un pingüino para el Marcelo Gago

Tras la conexión, ha surgido la posibilidad de apadrinar un pingüino, una oferta que el Ministerio de Defensa extiende a los centros educativos. El colegio ya planea los siguientes pasos y, aunque el nombre del pingüino todavía no está decidido, esperan que surjan "muchas ideas y muy interesantes" para bautizarlo.

EFE Una imagen de unos pingüinos en la Antártida

Una lección de ciencia y compañerismo

La iniciativa también busca despertar en los jóvenes el interés por la ciencia y la conservación del medioambiente. Los científicos han subrayado que la suya es una misión científica en "un territorio que no pertenece a nadie" y que debe ser preservado. El objetivo es que los alumnos entiendan la importancia de cuidar no solo su entorno, sino de preocuparse por el mundo en global.

JS Los alumnos del Marcelo Gago durante un momento de la conferencia

La charla también ha inculcado el valor del trabajo en equipo. Ante las preguntas de los niños sobre la soledad en un paisaje "todo hielo", los científicos explicaron que la colaboración es fundamental. Destacaron que, aunque cada uno es especialista en su campo, "al final todos tienen que trabajar en equipo y ayudarse".

En el proyecto también participa el Grupo Filatélico Avilesina, que aporta una parte postal. Se planea que los alumnos puedan enviar cartas a la base antártica el próximo curso, creando un vínculo tangible con los investigadores que se encuentran a miles de kilómetros.