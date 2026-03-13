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'Sporting y lo que surja', en Deportes COPE Asturias: "Ferrari ha jugado dos ratos y ha marcado, tienes que ponerle"
Los rojiblancos buscan reaccionar después de cuatro partidos sin ganar. ¿Por qué no jugó Ferrari en Andorra? La opinión de los viernes, con Marcos Martín y Pedro Rivero
Fernando Justo Gómez
Asturias - Publicado el - Actualizado
1 min lectura10:17 min escucha
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