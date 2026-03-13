La clave del crimen de Francisca Cadenas: lo que revelarán los restos óseos

El hallazgo de restos óseos pertenecientes a Francisca Cadenas, desaparecida hace nueve años en la localidad pacense de Hornachos, ha supuesto un giro decisivo en una investigación que durante casi una década ha estado marcada por la incertidumbre. Tras años sin rastro de la mujer, el descubrimiento de estos restos abre ahora una nueva fase: la de reconstruir científicamente qué ocurrió.

Aunque han pasado nueve años, la ciencia forense sigue teniendo mucho que decir. En COPE, el experto Juan Carretero explica que los huesos pueden ofrecer una gran cantidad de información para esclarecer lo sucedido. “Muchas veces se piensa que cuando solo quedan restos óseos ya no se puede saber mucho, pero en realidad los huesos pueden aportar mucha información sobre la forma en la que ha muerto una persona, señala. Según ha explicado, el análisis va a aportar "mucha información sobre la forma en la que ha muerto" y determinar "si ha sufrido agresiones previas de tipo físico o de tipo sexual".

Otro aspecto clave será determinar cómo se produjo la muerte o, al menos, si existen indicios que permitan aproximarse a esa causa. Aunque no siempre es posible establecerla con total certeza cuando solo se conservan huesos, en muchos casos las lesiones presentes en el esqueleto permiten orientar la investigación hacia determinados escenarios, como agresiones violentas, impactos o manipulaciones del cuerpo.

SI HAY traslado del cuerpo

Uno de los grandes interrogantes que se plantean ahora los investigadores es si los restos fueron movidos del lugar donde se produjo el fallecimiento. El experto explica que el contexto en el que aparecen los huesos y su estado de conservación pueden ofrecer pistas sobre si el cuerpo fue trasladado o manipulado tras la muerte. Según Juan Carretero, en muchos sucesos de asesinato, los autores desmembran los cuerpos para facilitar su traslado u ocultación. Este proceso de "arrancamiento" deja siempre rastros de "fibras musculares, nerviosas, tendinosas, de ligamento", pistas que pueden ser clave para averiguar dónde se encuentra el resto del cuerpo y completar la investigación.

Estos indicios pueden resultar determinantes para reconstruir lo ocurrido e incluso para orientar nuevas búsquedas en caso de que existan partes del cuerpo que aún no hayan sido localizadas. De hecho, en investigaciones de este tipo el trabajo forense no se limita al análisis del esqueleto, sino que también incluye el estudio del entorno, el terreno y de cualquier resto biológico que pueda encontrarse en la zona.

Aunque el paso del tiempo ha borrado muchas evidencias, el estudio de los restos óseos de Francisca Cadenas va a aportar datos fundamentales para esclarecer el caso. Los especialistas confían en que estas pruebas ayuden a reconstruir qué ocurrió aquella noche y a arrojar luz sobre una desaparición que durante nueve años ha mantenido en vilo a toda la localidad de Hornachos.