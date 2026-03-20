COPE accede al vídeo de la singular "confesión" ante el juez de uno de los presuntos asesinos de Francisca Cadenas

El acusado por la muerte de su vecina, la señora Cadenas, ha ratificado su culpabilidad ante la jueza. Durante la sesión del juicio, ha mantenido la confesión espontánea que realizó ante un agente de la Guardia Civil en el momento de su detención, admitiendo ser el autor material de los hechos.

La confesión original se produjo durante una inspección ocular en su domicilio. Un agente de la UCO (Unidad Central Operativa) le preguntó si tenía algo que decir antes de investigar una zona concreta de la vivienda, a lo que el acusado respondió: "Sí, está ahí. He sido yo el único que ha intervenido en esto. Mi hermano no tiene nada que ver". Tras esta declaración, fue formalmente detenido por homicidio y se le leyeron sus derechos.

He sido yo el único que ha intervenido en esto. Mi hermano no tiene nada que ver" Julián P. Uno de los presuntos asesinos de Francisca Cadenas

El detonante: un encuentro inesperado

Los hechos sucedieron la noche del 9 de mayo, mientras el acusado se encontraba en casa cuidando de su tío. Su hermano, como era habitual, estaba en el hospital con su padre. Según ha confirmado el propio procesado, la puerta del domicilio se encontraba entreabierta.

Los hechos sucedieron la noche del 9 de mayo, mientras el acusado se encontraba en casa cuidando de su tío. Su hermano, como era habitual, estaba en el hospital con su padre. Según ha confirmado el propio procesado, la puerta del domicilio se encontraba entreabierta.

La víctima le preguntó qué estaba haciendo en un tono que el acusado ha descrito como amable y cordial, más de "extrañeza" que de reproche. Sin embargo, esta situación provocó en él "un brote" que le llevó a zarandearla, tirarla y golpearla. El procesado ha afirmado estar "casi seguro" de que la mujer falleció en el acto, momento en el que entró en pánico e intentó ocultar lo sucedido.

Francisca Cadenas

Tensión en la sala

El interrogatorio del abogado defensor ha transcurrido con una notable tensión, hasta el punto de que la fiscalía ha protestado por la naturaleza de las preguntas. El letrado estaba relatando los hechos y pidiendo al acusado únicamente una confirmación con un "sí" o un "no", lo que ha provocado la queja del ministerio fiscal: "Está usted prestando la declaración por él".

Está usted prestando la declaración por él" Fiscalía

Tras un breve enfrentamiento entre los letrados, la jueza ha intervenido para pedir al abogado que formulara preguntas abiertas y no declaraciones. "Usted pregunte, tiene total libertad para preguntar lo que usted desee. Pero que las respuestas de su defendido no solo sean sí o no. Que le haga preguntas, pero no usted cuente los hechos", ha señalado la magistrada. Ante esta indicación, el abogado defensor ha concluido su interrogatorio declarando: "No hay más preguntas, señoría".

más detalles sobre el caso francisca cadenas

Según el análisis de expertos en sucesos, la declaración del acusado podría responder a una doble estrategia. Por un lado, busca exculpar a su hermano de la autoría del asesinato, ya que el encubrimiento entre parientes directos no es un hecho punible. Por otro, al eliminar un posible móvil sexual y presentar el crimen como un arrebato espontáneo, Julián P. intentaría evitar una condena de prisión permanente revisable, optando a una pena por asesinato que podría situarse entre los 15 y 25 años.

Esta confesión, sin embargo, contrasta con la información obtenida a través de las escuchas telefónicas de la UCO. Las grabaciones revelaron cómo los dos hermanos ensayaban sus coartadas horas después de saberse investigados. En una de las conversaciones más significativas, el hermano mayor le recriminaba a Julián su versión de los hechos, llegando a decirle tajantemente: "No digas que la puerta estaba abierta". Esta frase evidencia un intento previo de manipular la versión que ahora el acusado ha reconocido ante la jueza.

Paralelamente, la investigación se centra en las pruebas físicas halladas en el domicilio. La pieza clave es una motosierra propiedad de los acusados que fue encontrada en la vivienda. La herramienta, que presentaba signos de no haber sido usada recientemente, tiene dos grandes manchas oscuras que los investigadores sospechan que podrían ser de sangre. Los análisis forenses serán determinantes para confirmar si fue el arma del crimen y si contiene restos biológicos de la víctima.

EFE Los investigadores de la Guardia Civil en la vivienda de los dos hermanos que han sido detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas

La violencia del acto, descrita por el acusado como un zarandeo y varios golpes, se ve corroborada por los datos preliminares del informe de la autopsia. El documento detalla una muerte violenta con multitud de lesiones traumáticas, incluyendo un traumatismo craneal severo, la destrucción del macizo facial y diversas fracturas. Además, el hallazgo del cuerpo con bridas en las muñecas y una mordaza sugiere que existió una clara indefensión de la víctima.