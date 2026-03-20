Thierry Rendall: un calvario de lesiones que no tiene fin

No hay manera. Thierry Rendall se ha vuelto a lesionar . El futbolista portugués no tiene continuidad. Su físico no le acompaña y las lesiones se siguen reproduciendo cada poco tiempo. En esta ocasión, tras encadenar tres partidos de manera consecutiva. De nuevo, molestias en los isquiotibiales. Por enésima vez, al margen de sus compañeros y fuera de una convocatoria para viajar a Sevilla.

En lo que llevamos de temporada 25-26, Thierry solo ha completado siete partidos de los 33 que ha disputado el Valencia CF entre Liga y Copa del Rey. Un total de 1.295 minutos repartidos en 20 encuentros. El 13º jugador en cuanto a minutos se refiere. Con este nuevo contratiempo, seguirá bajando puestos. En su séptima temporada en el club, estaba llamado a ser titular indiscutible, algo que, dista mucho de la realidad. En lo que llevamos de curso, Thierry se ha perdido siete partidos por lesión; más de dos meses entre la lesión del cruzado de la rodilla a los problemas musculares en los isquios. Un calvario con las lesiones que viene de lejos y que han mermado mucho al portugués.

IG Thierry Rendall Thierry solo ha completado siete partidos esta temporada

Thierry Rendall Correia (Amadora, Portugal, 09 de marzo de 1999) estaba llamado a ser el lateral derecho de presente y futuro del club. Pero su irregularidad en el juego y sus lesiones continuas le han privado de, a sus 27 años, ser un futbolista importante en el Valencia CF. De hecho, Thierry se ha convertido, a día de hoy, en un problema de difícil solución. En verano de 2019, tras una temporada de éxito en el Valencia CF (campeón de Copa y clasificado para la Champions), su fichaje hizo tambalear los cimientos de la dupla Marcelino- Alemany. Con apenas 20 años y avalado por la relación Mendes- Lim, por un desconocido Thierry se invirtieron 12 millones de euros. Con alguna internacionalidad en categorías inferiores lusas y tan solo cuatro partidos disputados en la liga portuguesa, todos ellos en las cuatro primeras jornadas de la temporada 19-20, justo antes de ser traspasado... el dinero que se invirtió, estaba fuera de mercado.

SIete temporadas, casi 600 días lesionado

Desde que fichara por el Valencia CF en el verano de 2019, Thierry Rendall ha jugado un total de 155 partidos en estas siete temporadas . 140 en LaLiga, 13 en Copa del Rey, uno en Champions League y otro en la Supercopa de España. En los que ha anotado dos goles y ha dado cinco asistencias. Unos números paupérrimos que vienen a confirmar, un secreto a voces: a Thierry ya se le ha esperado demasiado...

Durante todo ese tiempo, el futbolista portugués ha ido acumulando lesiones para un total de 600 días lesionado y casi 80 partidos en los que no pudo participar. Problemas de cadera, en los isquiotibiales, en el sóleo y la rotura del ligamento cruzado de la rodilla (con recaída incluida). Lesiones y más lesiones. Por si fuera poco, a su irregularidad competitiva hay que añadir, su falta de disciplina táctica. Problemas de atención y de rigor le han jugado malas pasadas sobre el terreno de juego. Fallos de concentración que han minado su rendimiento, incluso cuando estuvo al 100% físicamente. Esa madurez competitiva que se esperaba de él, con el paso del tiempo, no ha llegado. Y el valencianismo ha optado por tirar la toalla. Ya son pocos los que esperan su mejor versión.

Transfermarkt Rendimiento en LaLiga de Thierry Rendall en siete temporadas con el Valencia CF



¿RENOVACIÓN o adiós?

Thierry termina contrato el próximo mes de junio. Renovado por Anil Murthy en 2021 y hasta 2026, el lateral portugués todavía no ha firmado su renovación. No hay propuesta sobre la mesa y, por la información que manejamos en COPE, difícilmente la haya. Su falta de constancia en el juego y sus múltiples lesiones le señalan como un jugador irregular y poco fiable. Lo normal es que ambas partes separen sus caminos a final de temporada. Pero, en clave valencianista, el problema viene a la hora de trazar un plan a futuro. El CEO de fútbol, Ron Gourlay, sigue buscando en el mercado la figura de un director deportivo que confeccione la plantilla. Y, entre otras cosas, decida no renovar a Thierry para sustituirlo por alguien a quien consideren mejor. Pero los días pasan, el director deportivo no llega y la planificación 26-27 sigue en stand by. Otro problema más para un Valencia CF que sigue sin dar pasos hacia la estabilidad.