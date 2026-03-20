Santiago Gutiérrez, presidente de ATRADIS, considera "insuficiente" la bonificación al diésel ante la escalada de precios: "La situación es muy diferente"

La Asociación de Transportistas y Logistas de La Rioja (ATRADIS) ha valorado este viernes el restablecimiento de la bonificación de 20 céntimos en el carburante para el sector. Sin embargo, considera que es una medida de alcance limitado ante la magnitud de la crisis actual, agravada por la guerra en Irán. Desde la asociación, integrada en la Federación de Empresas de La Rioja (FER), señalan que el precio del diésel ha sufrido un incremento del 30% desde el inicio del conflicto.

Enrique repostando en Logroño

Una ayuda idéntica a la de 2023

ATRADIS ha recordado que la ayuda aprobada por el Gobierno de España es idéntica en su cuantía a la que se aplicó en 2023. No obstante, la situación es muy diferente, ya que en aquel momento el gasóleo de automoción se encontraba casi 20 céntimos por debajo del precio que tiene actualmente en el mercado.

Solo cubre el 50% del sobrecoste real que sufren los transportistas por el alza de los carburantes derivada de la guerra" Santiago Gutiérrez Presidente de ATRADIS

El presidente de ATRADIS, Santiago Gutiérrez, ha advertido de que esta ayuda "solo cubre el 50% del sobrecoste real que sufren los transportistas por el alza de los carburantes derivada de la guerra". Por este motivo, ha considerado que el sector necesitaba un plan de ayudas "más ambicioso", tal como se solicitó durante la negociación con el Gobierno. Un plan que, según sus palabras, "compensara de forma equilibrada este gasto extraordinario que están soportando autónomos y empresas para evitar su asfixia económica".

El IVA, un alivio para la tesorería

En cuanto a la reducción del IVA del 21% al 10%, la asociación ha afirmado que, para el transportista profesional, esta rebaja es "neutra en su cuenta de resultados". Esto se debe a que se trata de un impuesto deducible en su actividad económica. A pesar de ello, Santiago Gutiérrez ha reconocido que "representa una mejora de la tesorería muy necesaria", puesto que reduce el desembolso inicial en el surtidor y permite disponer de mayor capital circulante en el día a día de las flotas.

Representa una mejora de la tesorería muy necesaria" Santiago Gutiérrez Presidente de ATRADIS

Finalmente, desde ATRADIS han precisado que están a la espera de la publicación detallada del Decreto-Ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No obstante, han exigido al Gobierno que mantenga la puerta abierta a una revisión al alza de estas ayudas en caso de que la presión alcista del mercado energético persista en el tiempo.