COPE
Podcasts
Valladolid - Tordesillas - Iscar
Valladolid - Tordesillas - Iscar

El pregón de la Semana Santa de Valladolid 2026 por José María Nieto González

El humorista gráfico e ilustrador de prensa del diario ABC, José María Nieto, ha sido el encargado de pronunciar el pregón de la Semana Santa de Valladolid este año

Programa especial de El Hachón de COPE

Programa especial de El Hachón de COPE

Ramón Morales

Valladolid - Publicado el

1 min lectura

El humorista gráfico e ilustrador de prensa del diario ABC, José María Nieto, ha sido el encargado de pronunciar el pregón de la Semana Santa de Valladolid este año. El acto empezó a las ocho de la tarde en la Catedral de Valladolid y . Nieto ha confesado sentirse muy emocionado y apabullado por la responsabilidad.

El humorista sabía desde el primer momento mensaje principal de su discurso, y su objetivo prioritario era claro: cumplir el "primer mandamiento de la profesión periodística: no aburrir". Su intención ha sido ofrecer un pregón ameno y variado, consciente de que se trata de un discurso largo en un espacio solemne.

Para ello, ha abordado la Semana Santa desde una doble vertiente. Por un lado, está la de la devoción y la fe, y por otro, la vivencial, al tratarse de un evento clave de su ciudad que ha vivido "desde pequeño".

pregón de la semana santa de vaLLADOLID 2026

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE VALLADOLID

COPE VALLADOLID

En Directo COPE MÁS VALLADOLID

COPE MÁS VALLADOLID

Lo último

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 20 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking