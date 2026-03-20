El pregón de la Semana Santa de Valladolid 2026 por José María Nieto González
El humorista gráfico e ilustrador de prensa del diario ABC, José María Nieto, ha sido el encargado de pronunciar el pregón de la Semana Santa de Valladolid este año
Valladolid - Publicado el
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El humorista gráfico e ilustrador de prensa del diario ABC, José María Nieto, ha sido el encargado de pronunciar el pregón de la Semana Santa de Valladolid este año. El acto empezó a las ocho de la tarde en la Catedral de Valladolid y . Nieto ha confesado sentirse muy emocionado y apabullado por la responsabilidad.
El humorista sabía desde el primer momento mensaje principal de su discurso, y su objetivo prioritario era claro: cumplir el "primer mandamiento de la profesión periodística: no aburrir". Su intención ha sido ofrecer un pregón ameno y variado, consciente de que se trata de un discurso largo en un espacio solemne.
Para ello, ha abordado la Semana Santa desde una doble vertiente. Por un lado, está la de la devoción y la fe, y por otro, la vivencial, al tratarse de un evento clave de su ciudad que ha vivido "desde pequeño".
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