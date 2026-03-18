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Una motosierra de los hermanos González, nueva clave en la investigación del asesinato de Francisca Cadenas

La Guardia Civil analiza la herramienta, que presenta dos manchas oscuras, para determinar si se trata de sangre

La búsqueda de Francisca Cadenas se centra en la casa de dos sospechosos

La búsqueda de Francisca Cadenas se centra en la casa de dos sospechosos

Adrián García Durán

Badajoz - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Hay una nueva clave en la investigación del asesinato de Francisca Cadenas. Se trata de una motosierra, propiedad de los hermanos González y hallada en la vivienda donde también se encontró el cadáver de la vecina desaparecida en 2017. La Guardia Civil analiza la herramienta que presenta dos manchas oscuras sospechosas por si pudiese tratarse de sangre.

La información fue adelantada en exclusiva por `El Tiempo Justo´, de Telecinco, y recogida por otros medios nacionales como ABC. La herramienta, apuntan, llevaría tiempo sin utilizarse.

La motosierra presenta dos manchas oscuras que podrían ser restos de sangre: esa es la clave que analiza la Guardia Civil

(Foto de ARCHIVO)Coches de la Guardia Civil recorren la localidad, a 12 de marzo de 2026, en Hornachos, Badajoz, Extremadura (España). Agentes de la Guardia Civil continúan hoy con los registros en la localidad pacense de Hornachos, con el objetivo de buscar más indicios sobre la desaparición de Francisca Cadenas en mayo de 2017. Los registros se reanudan después de que en la tarde de este pasado miércoles, 11 de marzo, los agentes encontraran restos óseos enterrados en el patio de la vivienda de los dos detenidos, en una zona al aire libre, que hoy se han confirmado que pertenecen a Francisca Cadenas.Jorge Armestar / Europa Press12 MARZO 2026;PIXELADA12/3/2026

jorge armestar

La Guardia Civil, en Hornachos

Una muerte violenta

La información arrojada por la autopsia, conocida días atrás, ya revelaba una muerte violenta. El primer informe detalla una multitud de lesiones traumáticas que causaron la muerte. Entre ellas, el documento enumera un traumatismo craneal con fractura de la bóveda del cráneo, un traumatismo complejo craneofacial con destrucción del macizo facial, fractura del hueso hioides y fracturas costales bilaterales.

Esta concatenación de lesiones lleva al forense a concluir que se trató de una “muerte violenta con mecánica que asegura la indefensión de la fallecida”. Además, el cadáver presentaba bridas en las muñecas y una mordaza. El juez señala en el auto que para provocar tales daños se tuvieron que emplear objetos aún no identificados y que podrían no haber sido destruidos por los sospechosos.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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