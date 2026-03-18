Una motosierra de los hermanos González, nueva clave en la investigación del asesinato de Francisca Cadenas

Hay una nueva clave en la investigación del asesinato de Francisca Cadenas. Se trata de una motosierra, propiedad de los hermanos González y hallada en la vivienda donde también se encontró el cadáver de la vecina desaparecida en 2017. La Guardia Civil analiza la herramienta que presenta dos manchas oscuras sospechosas por si pudiese tratarse de sangre.

La información fue adelantada en exclusiva por `El Tiempo Justo´, de Telecinco, y recogida por otros medios nacionales como ABC. La herramienta, apuntan, llevaría tiempo sin utilizarse.

La motosierra presenta dos manchas oscuras que podrían ser restos de sangre: esa es la clave que analiza la Guardia Civil

jorge armestar La Guardia Civil, en Hornachos

Una muerte violenta

La información arrojada por la autopsia, conocida días atrás, ya revelaba una muerte violenta. El primer informe detalla una multitud de lesiones traumáticas que causaron la muerte. Entre ellas, el documento enumera un traumatismo craneal con fractura de la bóveda del cráneo, un traumatismo complejo craneofacial con destrucción del macizo facial, fractura del hueso hioides y fracturas costales bilaterales.

Esta concatenación de lesiones lleva al forense a concluir que se trató de una “muerte violenta con mecánica que asegura la indefensión de la fallecida”. Además, el cadáver presentaba bridas en las muñecas y una mordaza. El juez señala en el auto que para provocar tales daños se tuvieron que emplear objetos aún no identificados y que podrían no haber sido destruidos por los sospechosos.