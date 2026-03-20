Junta, Zona Franca y Ayuntamiento firman el convenio para la construcción del nuevo hospital de Cádiz

La Junta de Andalucía, la Zona Franca y el Ayuntamiento de Cádiz han firmado este viernes el convenio de colaboración para la construcción del nuevo hospital de Cádiz. El acuerdo, que contempla la cesión gratuita del suelo propiedad de Zona Franca a la Comunidad autónoma para levantar el equipamiento sanitario, ha sido rubricado por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que ha firmado también por delegación de la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España; el delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, y el alcalde de la ciudad, Bruno García.

En un acto celebrado en el auditorio del edificio Heracles del recinto fiscal gaditano, los firmantes han ratificado un acuerdo que materializa meses de trabajo después de años de espera y que es un "paso decisivo" para avanzar en el desarrollo de esta nueva infraestructura sanitaria destinada a reforzar la atención hospitalaria en la capital gaditana y su área de influencia, según ha indicado la Junta en una nota.

Asimismo, ha añadido que el acuerdo es un "hito esencial" para la construcción del equipamiento sanitario en la ciudad ya que establece la cesión a la Comunidad autónoma por parte del Gobierno central, y por un periodo de ocho años, de la parcela que antiguamente perteneció a Construcciones Aeronáuticas (CASA). El solar, propiedad actualmente de la Zona Franca y que ya está catalogado como equipamiento dotacional sanitario, tiene una superficie de 33.582 metros cuadrados en una ubicación inmejorable para los usuarios ya que se encuentra en un lugar accesible desde la entrada de la ciudad, en la Avenida Marconi.

El compromiso adquirido por la Junta de Andalucía implica la financiación y ejecución de la obra del hospital. Así, el convenio explicita que la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias asumirá la financiación de las obras de construcción del nuevo hospital en la parcela cedida, siendo la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social la que establecerá la programación presupuestaria y las fuentes de financiación adecuadas. Además, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), se compromete a poner en marcha el proyecto del hospital tan pronto como cuente con la disposición del terreno.

La tercera administración firmante, el Ayuntamiento de Cádiz, se compromete a asumir las obras ordinarias de urbanización que introduzcan mejoras en obras o servicios en los sistemas locales ya existentes, así como la tramitación preferente y urgente de los instrumentos de ordenación y licencias urbanísticas en caso de ser necesarios, además de todo lo necesario para la puesta en servicio, una vez se construya el nuevo edificio sanitario.

La Junta ha indicado que es importante señalar que el convenio incluye una condición indispensable para el desarrollo del nuevo hospital y es que la Zona Franca de Cádiz podría revertir la cesión si transcurrido el plazo de cuatro años desde la firma del convenio no se hubieran iniciado las obras de construcción del equipamiento.

tramitación en tiempo récord por parte de la junta

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha destacado que "la Junta de Andalucía será quien construya el hospital, quien financie su ejecución, quien redacte el proyecto y quien asuma cada uno de los pasos necesarios para convertir este espacio en un centro sanitario de referencia para las próximas generaciones", gracias a la "tramitación en tiempo récord" por parte de la Junta de la firma del convenio de cesión, "lo que muestra a las claras la voluntad política decidida del Gobierno de Juanma Moreno para sacar adelante este proyecto".

Además, ha querido también poner en valor que "cada administración ha desempeñado su papel con responsabilidad y este es el resultado, un proyecto listo para avanzar sin retrasos". "Así es como se construye un proyecto, como se demuestra la lealtad institucional, esa que tanto reclamamos y que, cuando se ejerce de verdad, produce resultados como el que hoy celebramos", ha recalcado Antonio Sanz.

Finalmente, Sanz ha resaltado el "orgullo" que le supone firmar la cesión de los terrenos donde se levantará el nuevo hospital, algo que "es un honor personal y que, como gaditano, tiene un valor especial".

Por su parte, el alcalde de Cádiz, Bruno García, también ha querido ahondar en "la lealtad institucional" para que esta firma de cesión del suelo pueda hacerse. En este sentido, ha señalado que desde que llegó al Gobierno de la ciudad se puso como objetivo que se pudiera desbloquear "un asunto que llevaba enquistado desde hace años y hoy, con esta firma, se ha conseguido".

"Los vecinos de Cádiz nos estaban demandando que nos pusiéramos de acuerdo para hacer cumplir una de las grandes reivindicaciones que tenía la ciudad. Tras muchas horas de trabajo, de propuestas y de diálogo, hoy damos un paso muy importante para que el proyecto sea una realidad", ha manifestado. Finalmente, ha agradecido a la Zona Franca la cesión del suelo y a la Junta de Andalucía por su "firme compromiso" de construir el nuevo hospital.

El delegado del Estado en la Zona Franca, Fran González, ha resaltado la importancia de este acuerdo y ha recordado que "la Zona Franca siempre ha estado en la búsqueda de la solución para la construcción del nuevo hospital de Cádiz y los hechos atestiguan que ha cumplido con ello". "Desde el Consorcio creemos que hoy se demuestra que la lealtad, la constancia y la colaboración institucional da sus frutos en un hito relevante para la ciudad con el desarrollo de este equipamiento sanitario tan necesario para los ciudadanos y ciudadanas de Cádiz y su entorno", ha añadido.

Fran González ha agradecido el trabajo de todas las administraciones implicadas y del personal técnico de la Zona Franca que ha contribuido a llevar a buen fin el convenio. "Todos hemos hecho un gran esfuerzo en los últimos meses, trabajando con rigor y diligencia para que se inicie la construcción de este equipamiento por tantos años demandado", ha concluido.

El acto lo ha clausurado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que ha señalado que con la firma de este acuerdo se hace "realidad algo que los gaditanos llevaban demasiado tiempo reclamando", la construcción y puesta en marcha de "un nuevo hospital público que sea el gran referente en materia asistencial, en materia de formación sanitaria y para la investigación biomédica en esta provincia".