Unidas Podemos afronta la noche electoral con esperanza desde Extremadura

La candidata de Unidas Podemos por Extremadura, Irene de Miguel, ha llegado poco antes de las ocho de la tarde al hotel Velada de Mérida para seguir el escrutinio electoral. De Miguel se ha mostrado esperanzada y contenta con la campaña realizada, afirmando tener muy buenas sensaciones a pesar de la bajada de la participación registrada durante la jornada.

Primeras valoraciones e incidencias

Junto a De Miguel se encuentra el número uno por Cáceres, José Antonio González Frutos, quien ha realizado una primera intervención ante los medios. En sus declaraciones, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad al asegurar que "la democracia no está en peligro", en una clara alusión a las declaraciones de Guardiola sobre los robos de votos por correo.

Además, González Frutos ha informado sobre una incidencia electoral ocurrida durante la mañana en Cuacos de Yuste. Un colegio electoral de la localidad tuvo que cerrar durante una hora debido a que contenía las papeletas correspondientes a Badajoz en lugar de las de Cáceres, un error que fue subsanado.